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Общество

Осужденным себежской колонии напомнили правила утилизации отходов

04.06.2020 18:10|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Всемирного дня защиты окружающей среды в исправительном учреждении №6 УФСИН России по Псковской области состоялась лекция для отбывающих наказание граждан на тему сохранения экологии.

В ходе мероприятия осужденным напомнили о правилах разделения и утилизации отходов, а также о загрязнении воздуха ввиду сжигания ископаемых видов топлива и древесины. Кроме того, напомнили о недопустимости оставления без присмотра открытого огня и о необходимости сбора мусора после себя в местах отдыха, особенно вблизи водоемов.

Просвещение и приобщение к общественно-полезной деятельности осужденных положительно влияет на формирование у них чувства ответственности за экологическое состояние земли, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Теги: #ТКО #экология #ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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