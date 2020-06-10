Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
План Б Что происходит на Инженерной?
Резиновые сапоги: за и против
Дом, где хочется остаться
Найти и обезвредить
Телефон прямого эфира 56-73-72
Маски сброшены
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
Гонки по вертикали
рывок нацпроекта «культура»
 
 
 
ещё Общество 10.06.2020 20:341 В Псков прибыла еще одна спецбригада московских медиков для борьбы с коронавирусом. ФОТО. ВИДЕО 11.06.2020 11:500 Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в праздничные дни июня 11.06.2020 11:280 Ковид-отделение начало работу в Великих Луках 11.06.2020 10:560 В Псковской области начался прием заявок на участие в конкурсе социально ориентированных НКО 11.06.2020 10:480 Штраф и конфискация грозят владельцу псевдокафе в Стругах Красных 11.06.2020 10:400 Монтаж систем водопровода и канализации идет в здании кампуса ПсковГУ
 
 
 
Самое популярное 08.06.2020 16:3515 Жители Любятово воюют за дикий пляж с местной энтузиасткой 09.06.2020 08:558 Зараженных коронавирусом в Псковской области стало на 60 человек больше 09.06.2020 17:0910 Пережившая коронавирус, или 10 дней ада 10.06.2020 09:202 1425 человек заразились коронавирусом в Псковской области 09.06.2020 15:200 ДТП со смертельным исходом произошло на трассе под Псковом. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Руководители санаториев «Хилово» и «Голубые озера» освобождены от занимаемых должностей

11.06.2020 10:30|ПсковКомментариев: 4

Руководитель санатория «Хилово» Александр Михайлов и руководитель санатория «Голубые озера» Николай Марушевский освобождены от занимаемых должностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Совет учредителей работает, принимает управленческие решения, которые, возможно, не нравятся некоторым товарищам. Произошла смена руководства. По решению Совета учредителей 8 июня освободили от занимаемой должности руководителя санатория «Хилово» Александра Михайлова и руководителя санатория «Голубые озера» Николая Марушевского. Сегодня обязанности там исполняют главные врачи. Мы проводим поднастройку, делаем аудит, разбираемся с проблемами, которые образовались за прошлый период. Наша задача - как можно быстрее разобраться в проблемах и начать работать», - прокомментировал Игорь Иванов.

Он также добавил, что распространяемые слухи про продажу имущества Псковского облсовпрофа - «полный бред». «Откуда такая информация, я не знаю, даже не хочется это комментировать. Такие вопросы у нас не обсуждаются», - заявил руководитель облсовпрофа.

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск этим летом?
В опросе приняло участие 448 человек
11.06.2020, 11:500 Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в праздничные дни июня 11.06.2020, 11:350 Вынесен приговор пяти преступникам, сливавшим топливо в дновском локомотивном депо 11.06.2020, 11:280 Ковид-отделение начало работу в Великих Луках 11.06.2020, 11:200 Пьяного псковича на «Мерседесе» остановила полиция в Гдове
11.06.2020, 11:130 Великолучане победили в Международном фестивале хореографического мастерства 11.06.2020, 11:080 Акция #СпасибоМедикам стартует в Псковской области 11.06.2020, 11:060 В Пскове начался ремонт Гаражного проезда. ФОТО 11.06.2020, 11:020 «Гайд-парк»: Как коронакризис повлиял на деятельность группы компаний «Титан»?
11.06.2020, 10:560 В Псковской области начался прием заявок на участие в конкурсе социально ориентированных НКО 11.06.2020, 10:510 Жители бежаницкой деревни Фишнево спасают разрушенные ураганом дома 11.06.2020, 10:480 Штраф и конфискация грозят владельцу псевдокафе в Стругах Красных 11.06.2020, 10:400 Монтаж систем водопровода и канализации идет в здании кампуса ПсковГУ
11.06.2020, 10:350 Впервые за неделю курс доллара поднялся выше 69 рублей 11.06.2020, 10:304 Руководители санаториев «Хилово» и «Голубые озера» освобождены от занимаемых должностей 11.06.2020, 10:290 Выборы главы Печорского района планируют назначить на 12 июля 11.06.2020, 10:080 Более 30 населенных пунктов Бежаницкого района остались без света из-за урагана
11.06.2020, 10:041 Глава Локнянского района: К кладбищу не подойти, не посчитать, сколько разбито памятников и оград 11.06.2020, 09:433 1,5 тысячи превысило число заболевших коронавирусом в Псковской области 11.06.2020, 09:380 С 15 июня перекроют участок дороги на улице Алехина в Пскове 11.06.2020, 09:370 Кровли 20 домов повреждены в бежаницкой деревне из-за урагана
11.06.2020, 09:280 Уличное освещение появилось в псковской деревне благодаря прокуратуре 11.06.2020, 09:201 Условный срок получил невельчанин за сбитого насмерть пенсионера 11.06.2020, 09:125 Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию 11.06.2020, 09:000 Квартира здесь и сейчас: все, что надо знать об электронной регистрации недвижимости в Пскове
11.06.2020, 08:525 ВОЗ: Статистика смертей от коронавируса в России «сложна для понимания» 11.06.2020, 08:390 Центробанк выпустит посвященную врачам монету номиналом 25 рублей 11.06.2020, 08:212 Специализированное импортное оборудование для производства БОПЭТ-пленки прибыло в «Моглино» 11.06.2020, 08:111 О скором росте тарифов операторов связи предупредили эксперты
11.06.2020, 08:070 Губернатор с гордостью отозвался о поступке новоржевца, который спас шестерых человек 11.06.2020, 07:421 Повреждены дома, повалены деревья, пострадали кладбища – главы двух районов Псковской области оценили последствия стихии 11.06.2020, 07:221 Российский препарат от COVID-19 получат 35 регионов 11.06.2020, 07:020 Энергетики устраняют последствия непогоды в Псковской области
10.06.2020, 23:260 В южные районы Псковской области выдвинулась группа спасателей МЧС для устранения последствий урагана. ФОТО и ВИДЕО 10.06.2020, 22:000 Организацию обучения в российских вузах в условиях пандемии пересмотрят 10.06.2020, 21:450 В Псковской области с начала года пресечена деятельность трех нарколабораторий 10.06.2020, 21:300 В Пскове с виновника смертельного ДТП полностью взыскан моральный вред в 1 млн рублей
10.06.2020, 21:130 Региональная администрация подписала с «Tele2» соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики 10.06.2020, 20:550 Пострадавшие категории налогоплательщиков освобождаются от уплаты налогов за второй квартал года 10.06.2020, 20:370 Полиция разыскивает псковича в камуфлированной куртке 10.06.2020, 20:341 В Псков прибыла еще одна спецбригада московских медиков для борьбы с коронавирусом. ФОТО. ВИДЕО
10.06.2020, 20:190 Два участка дороги Остров - Вышгородок - граница с Латвией отремонтируют в этом году 10.06.2020, 20:084 Композиция митрополита Псковского и Порховского Тихона «Метаморфозы», посвященная жизненному пути поэта. ВИДЕО 10.06.2020, 19:550 11 июня в Великолукской транспортной прокуратуре будет работать «горячая линия» 10.06.2020, 19:341 Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
10.06.2020, 19:201 Писатель Анатолий Трушкин умер от коронавируса 10.06.2020, 19:151 Псковская область вошла в число субъектов, где уровень ограничений соответствует эпидемиологической обстановке 10.06.2020, 19:110 Митрополит Тихон признался, кого считает своим наставником и духовным учителем из светских людей 10.06.2020, 19:010 Ты хочешь меня снять, снять, снять, а я хочу писать стихи, стихи, стихи
10.06.2020, 19:001 Стало известно о сбежавшем после ДТП с Ефремовым пассажире 10.06.2020, 18:490 Пыталовский район примет участие в программе «Реконструкция инфраструктуры приграничных районов» 10.06.2020, 18:441 Псковские пенсионеры примут участие в федеральном этапе компьютерного многоборья 10.06.2020, 18:341 Более 250 тысяч рублей потратила администрация Пыталовского района на дезинфекцию улиц и остановок
10.06.2020, 18:260 Комплект оборудования для автоклуба поступил в Псковский район 10.06.2020, 18:180 В Тямше и Писковичах стартовали работы по строительству детских площадок 10.06.2020, 18:160 Губернатор отметил успехи администрации Пыталовского района по противодействию коронавирусной инфекции 10.06.2020, 18:111 Псковская таможня информирует о необходимости маркировки обуви и лекарств
10.06.2020, 18:000 Жаркая погода с грозами и ливнями ждет псковичей 11 июня 10.06.2020, 17:595 Выйти из зоны охраны 10.06.2020, 17:531 300 млрд рублей потеряют организации ЖКХ при отказе от повышения цен с 1 июля 10.06.2020, 17:500 В МИД назвали условие открытия российско-белорусской границы
10.06.2020, 17:391 Роскачество предупредило об опасности сырных нарезок 10.06.2020, 17:340 Псковичей приглашают на онлайн-лекцию «Экспедиция Ледового побоища» 10.06.2020, 17:320 Аварийный комиссар в Пскове в среднем зарабатывает 33 тысячи рублей в месяц 10.06.2020, 17:279 Игорь Дитрих назвал главную поправку в Конституцию
10.06.2020, 17:232 Комплектация «Точек роста» в Псковской области завершится к сентябрю 10.06.2020, 17:100 Фотофакт: Аномально крупный град выпал в Опочке 10.06.2020, 17:081 Две новые свалки появились на месте гибели экипажа майора Гудина в Пскове 10.06.2020, 16:590 Братья наши меньшие в Псково-Печерском монастыре. ФОТО и ВИДЕО
10.06.2020, 16:540 В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом 10.06.2020, 16:470 Объем плановых операций снизился в Псковской областной больнице в условиях коронавируса 10.06.2020, 16:454 Глава Усвятского района: Приятно видеть в поправках в Конституцию то, что влияет на нашу повседневность 10.06.2020, 16:360 Татьяна Москалькова согласовала назначение омбудсмена в Псковской области
10.06.2020, 16:300 Клиентам Сбербанка стало доступно онлайн-кредитование на покупку техники Apple 10.06.2020, 16:230 Председатель Госдумы: Надо поддержать обновление парка общественного транспорта в регионах 10.06.2020, 16:1817 Псковская яблочная аномалия. Глас вопиющего в Пустошке 10.06.2020, 16:110 Партию сигарет обнаружили в вагоне с удобрениями на таможенном посту в Пыталовским районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.