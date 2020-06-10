Общество

Руководители санаториев «Хилово» и «Голубые озера» освобождены от занимаемых должностей

Руководитель санатория «Хилово» Александр Михайлов и руководитель санатория «Голубые озера» Николай Марушевский освобождены от занимаемых должностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Совет учредителей работает, принимает управленческие решения, которые, возможно, не нравятся некоторым товарищам. Произошла смена руководства. По решению Совета учредителей 8 июня освободили от занимаемой должности руководителя санатория «Хилово» Александра Михайлова и руководителя санатория «Голубые озера» Николая Марушевского. Сегодня обязанности там исполняют главные врачи. Мы проводим поднастройку, делаем аудит, разбираемся с проблемами, которые образовались за прошлый период. Наша задача - как можно быстрее разобраться в проблемах и начать работать», - прокомментировал Игорь Иванов.

Он также добавил, что распространяемые слухи про продажу имущества Псковского облсовпрофа - «полный бред». «Откуда такая информация, я не знаю, даже не хочется это комментировать. Такие вопросы у нас не обсуждаются», - заявил руководитель облсовпрофа.