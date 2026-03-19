Медали «50 лет совместной жизни» вручили псковским парам. ФОТО

Награждение псковских супружеских пар медалями «50 лет совместной жизни» состоялось в Пскове 19 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

В начале мероприятия с приветственным словом выступил глава города Пскова Борис Елкин.

«Сегодня мы собрались по замечательному поводу - вручить заслуженные медали. Конечно, с вас можно брать пример, даже нужно брать пример. У большинства из вас уже есть внуки, правнуки. И это действительно дорогого стоит, что вы сквозь такой большой период времени смогли пронести свою любовь, свою теплоту, взаимовыручку. Важно передавать это новому поколению, поэтому будьте для них примером. И самое главное: будьте счастливы, потому что на 50-ти годах совместной жизни, в браке жизнь не заканчивается, все еще впереди. С праздником, с юбилеем совместной жизни, дай Бог вам здоровья, счастья и благополучия», - сказал Борис Елкин.
 

Затем он перешел к награждению. Медали «50 лет совместной жизни» получили: 

  • семья Афанасьевых - Александр и Антонина 
  • семья Васильевых - Геннадий и Любовь
  • семья Коноваловых - Владимир и Любовь
  • семья Никитиных - Виктор и Галина
  • семья Амелиных - Анатолий и Татьяна
  • семья Зеневых - Алексей и Лариса
  • семья Лепетовых - Юрий и Светлана
  • семья Степановых - Анатолий и Галина
  • семья Тимофеевых - Геннадий и Валентина
  • семья Малышевых - Николай и Раиса
  • семья Риитсаар - Койт и Зинаида
  • семья Вариковых - Владимир и Татьяна
  • семья Семёновых - Анатолий и Валентина
  • семья Ершовых - Евгений и Татьяна
  • семья Смирновых - Иван и Наталья
  • семья Никитиных - Владислав и Надежда
  • семья Дычук - Иван и Галина 
 

После награждения состоялась концертная программа, где для супругов выступили образцовый коллектив вокальная студия «Карамелька», Матвей Гаврилин, Антон Иванов, Марина Курчавова.

