Медали «50 лет совместной жизни» вручили псковским парам. ФОТО

Награждение псковских супружеских пар медалями «50 лет совместной жизни» состоялось в Пскове 19 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В начале мероприятия с приветственным словом выступил глава города Пскова Борис Елкин.
Затем он перешел к награждению. Медали «50 лет совместной жизни» получили:
- семья Афанасьевых - Александр и Антонина
- семья Васильевых - Геннадий и Любовь
- семья Коноваловых - Владимир и Любовь
- семья Никитиных - Виктор и Галина
- семья Амелиных - Анатолий и Татьяна
- семья Зеневых - Алексей и Лариса
- семья Лепетовых - Юрий и Светлана
- семья Степановых - Анатолий и Галина
- семья Тимофеевых - Геннадий и Валентина
- семья Малышевых - Николай и Раиса
- семья Риитсаар - Койт и Зинаида
- семья Вариковых - Владимир и Татьяна
- семья Семёновых - Анатолий и Валентина
- семья Ершовых - Евгений и Татьяна
- семья Смирновых - Иван и Наталья
- семья Никитиных - Владислав и Надежда
- семья Дычук - Иван и Галина
После награждения состоялась концертная программа, где для супругов выступили образцовый коллектив вокальная студия «Карамелька», Матвей Гаврилин, Антон Иванов, Марина Курчавова.
