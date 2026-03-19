Медали «50 лет совместной жизни» вручили псковским парам. ФОТО

Награждение псковских супружеских пар медалями «50 лет совместной жизни» состоялось в Пскове 19 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В начале мероприятия с приветственным словом выступил глава города Пскова Борис Елкин.

«Сегодня мы собрались по замечательному поводу - вручить заслуженные медали. Конечно, с вас можно брать пример, даже нужно брать пример. У большинства из вас уже есть внуки, правнуки. И это действительно дорогого стоит, что вы сквозь такой большой период времени смогли пронести свою любовь, свою теплоту, взаимовыручку. Важно передавать это новому поколению, поэтому будьте для них примером. И самое главное: будьте счастливы, потому что на 50-ти годах совместной жизни, в браке жизнь не заканчивается, все еще впереди. С праздником, с юбилеем совместной жизни, дай Бог вам здоровья, счастья и благополучия», - сказал Борис Елкин.