Основной массив грязи и мусора в Пскове уже убран — Борис Елкин

В Пскове проводятся работы в рамках весенней уборки, в первую очередь очищают магистральные улицы. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Я бы не сказал, что на многих улицах уже завершена работа по уборке, но по крайней мере основной, так скажем, массив грязи и мусора уже убран», — отметил градоначальник и уточнил, что в парках и скверах работают отдельные подрядчики, убирают улицы после зимы. По его словам, серьёзных проблем с уборкой территорий нет. «В общем и целом они работают достаточно слаженно и хорошо, поэтому в части уборки парков и скверов у нас каких-то серьёзных проблем нет», — сказал Борис Елкин.

Он также подтвердил, что управляющие компании пока отстают от графика, но должны нагнать остальных. «Месячник чистоты в этом году начался немного раньше обычного, официально он, конечно, ещё не объявлен у нас, но мы понимаем, что погодные условия нам сейчас позволяют убираться», — пояснил глава Пскова.

По словам Бориса Елкина, Псков моют только днём при плюсовой температуре, чтобы не создавать лёд ночью. Он добавил, что листву и порубочные остатки вывозят отдельно от бытового мусора по специальным договорам.

С 1 апреля в Пскове стартует традиционный месячник чистоты.