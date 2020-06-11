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Общество

Благотворительная акция «Меняй-помогай» прошла в Пскове

11.06.2020 19:55|ПсковКомментариев: 0

В Пскове прошла благотворительная акция «Меняй-помогай» Псковского областного отделения Российского детского фонда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении фонда. 

«Ежедневно в Детский фонд со всей Псковской области поступают просьбы о помощи, в том числе, вещевой. Но на складе Фонда не всегда есть подходящие вещи, чтобы оперативно передать их семье с детьми. Поэтому сотрудники Детского фонда стараются по-разному вовлекать жителей Пскова в благотворительную деятельность и находить необычные способы помощи», - рассказали в Псковском детском фонде.

Акции по обмену одеждой уже проходили в Пскове. Этот формат получил много положительных отзывов от участников. За время акции удалось собрать ни один десяток пакетов с добротной детской и подростковой одеждой. Из собранных вещей был сформирован груз помощи для нуждающихся семей с детьми из всей Псковской области.

«В этот раз мероприятие вновь привлекло внимание жителей города. Приходили целыми семьями, чтобы обновить гардероб детей, а заодно и помочь другим. Каждый участник мог забрать на одну вещь меньше, чем принес – все оставшиеся вещи передавались в Детский фонд. К акции присоединялись и люди, которые просто приносили вещи, не выбирая ничего взамен. Все оставшиеся на вешалках вещи волонтеры Детского фонда рассортируют, а затем подберут вещевую помощь для нуждающихся семей», - рассказали организаторы акции.

Кроме того, помимо вещей и игрушек, малообеспеченные семьи с детьми смогли получить продуктовую помощь благодаря Псковскому областному отделению Российского красного креста и их партнерам – фонду продовольствия «Русь».

Всего в мероприятии поучаствовало более 20 семей.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Щедрый склад» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Теги: #Детский фонд #помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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