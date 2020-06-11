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Общество

Обустроить территорию у торговых павильонов в Любятово призвала Елена Полонская

11.06.2020 20:16|ПсковКомментариев: 0

Актививные жители Любятово обратились к главе города Пскова Елене Полонской с просьбой посодействовать в вопросе благоустройства прилегающих территорий к торговым павильонам. Об этом глава города написала в своих социальных сетях.

«Выехали на местность. На прилегающей к объектам торговли территории, отсутствуют оборудованные подходные пути, нет контейнерных площадок, не установлены урны, а также не учтены требования по маломобильным группам населения. Пообщалась с собственниками и арендаторами торговых точек, напомнила им еще раз о правилах благоустройства прилегающих территорий», - рассказала Елена Полонская.

Она напомнила, что собственник должен относиться уважительно к своим посетителям и обеспечивать их комфортными условиями для пребывания на территории магазина, недопустимо, чтобы покупатели парковались в лужах.

«Хочу призвать владельцев торговых точек, чтобы они не запускали свои прилегающие территории. Будет повторно проведена проверка состояния участков магазинов на предмет соблюдения правил благоустройства. Также хочу отметить, что будет больше внимания уделяться окраинам города, в том числе историческому району Любятово. И надеюсь, что благодаря совместной работе властей города, бизнес-сообщества, жителей Любятово может получиться обустроенный микрорайон, комфортный для проживания всех категорий граждан», - заключила глава города.

 

Теги: #ОМСУ #Любятово
Источник: Псковская Лента Новостей
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