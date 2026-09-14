Александр Козловский обсудил с великолучанами благоустройство набережной, реконструкцию проспекта Ленина и освещение дорог

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский встретился с трудовыми коллективами Великих Лук. Вместе с депутатами великолукской городской думы Дмитрием Белюковым и Юлией Ярышкиной он посетил с рабочим визитом Великолукский локомотивовагоноремонтный завод и Великолукский мясокомбинат. Об этом парламентарий сообщил в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

На ВЛВРЗ Александр Козловский поблагодарил за труд заводчан, которые отмечены наградами от Союза машиностроителей России. Медалью «За доблестный труд» II степени удостоена главный бухгалтер завода Ольга Чупова. Благодарности Союза машиностроителей России получили начальник здравпункта — фельдшер Светлана Алексеева и начальник отдела технического контроля Сергей Колесников.

На встрече с работниками мясокомбината участники встречи обсудили сразу несколько городских тем. Одна из них — дальнейшее благоустройство левого берега Ловати. Великолучане отметили, как преобразился городской пляж благодаря программе Формирования комфортной городской среды, и подняли вопрос о продолжении благоустройства территории: асфальтировании и освещении участка от Дятлинки в сторону стелы. «Проект реконструкции набережной существует, однако главный вопрос сегодня — поиск источника финансирования», — отметил депутат.

Также говорили о необходимости комплексной реконструкции проспекта Ленина. Здесь ситуация схожая: объем работ большой, и для реализации проекта необходимо финансирование.

Отдельно обсудили благоустройство дворов, порядок предоставления жилья детям-сиротам и вопросы уличного освещения. В частности, прозвучало предложение организовать освещение дороги в Великолукском округе на участке от деревни Дрождино до Демидово.

«Есть вопросы, которые можно решить достаточно быстро, есть крупные проекты, требующие серьезной подготовки и финансирования. Все обращения, которые прозвучали сегодня, взяли в работу», — резюмировал Александр Козловский.