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Шеф-кондитер Владислав Павлов из Псковской области стал финалистом «Битвы шефов»

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Победитель второго сезона кулинарного проекта «Молодые ножи. Новая кровь», 23-летний шеф-кондитер Владислав Павлов из Псковской области пришел на телеканал «Пятница!» за новой победой - на этот раз он стал участником «Битвы шефов», а его соперниками - другие участники двух сезонов «Молодых ножей».

Видео: Владислав Павлов / «ВКонтакте»

На кастинге Владислав Павлов угощал шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова «Наполеоном» по-себежски. Оба шефа сказали ему «да», но Владислав решил пойти к Ивлеву.

По условиям шоу, в каждом раунде после приготовления блюд шефы избавляются от самых слабых поваров в своих командах. В финал выходят по два участника с каждой команды. Победитель определяется в результате слепой дегустации.

В первом раунде участники готовили крокеты. Во втором «Агзамовцам» предстояло сделать блюдо из ингредиентов для киш лорена, а «Ивлевцам» - блюдо из ингредиентов сладкой тарталетки. Владислав Павлов решил сделать «Муравейник» и украсил его шоколадным «муравьем-переростком». Ренат Агзамов высказал мнение, что ягодный соус перебил вкус блюда, но пропустил его в финал.

Четырем финалистам нужно было приготовить коронное блюдо другого участника. Владиславу Павлову выпал палтус в двух текстурах. Он сделал крокет и украсил его венком из теста и красной икрой. Однако в ходе слепой дегустации шефы сочли блюдо очень пересоленным. В итоге они отдали предпочтение лазанье, которую приготовил Даниил Никулин из команды Рената Агзамова. Ему и была присуждена победа и вручены приличные чаевые.

Напомним, ранее 22-летний повар из Себежа Владислав Павлов одержал победу в кулинарном реалити-шоу «Молодые ножи. Новая кровь». Суперфинальный выпуск второго сезона вышел 13 мая на телеканале «Пятница».

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