Общество

В автобусах №17 запустили аудиогид по страницам путеводителя «Прогулки по Пскову»

В автобусах №17 в Пскове запустили аудиогид по страницам путеводителя «Парки, сады и скверы Пскова». Это проект центральной городской библиотеки Пскова к юбилею Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Напомним, новое краеведческое издание, книгу-путеводитель «Сады, парки и скверы Пскова. Прогулки по Пскову», подготовили сотрудники библиотеки к 39-м Международным Ганзейским дням. Этот справочник впервые объединил разрозненную информацию почти обо всех зеленых зонах Пскова. Про каждую зеленую зону города в нем дана небольшая, но всесторонняя информация: место расположения, краткая историческая справка и старые фотографии, если они сохранились, рассказ о событиях, которые повлияли на формирование этой рекреации, ее общественное, эстетическое и экологическое значение для города, а также своеобразие и причины, по которым она может быть привлекательна для туристов, ее экологическая ценность в зависимости от того, какие растения и животные там представлены.

Краткую аудиоверсию этого путеводителя теперь могут послушать пассажиры автобусов №17. Во время поездки они узнают о зеленых зонах Пскова, исторических и связанных с Великой Отечественной войной. Подготовленный библиотекарями аудиогид призван напомнить псковичам, например, в каком сквере установлен бюст Героя Советского Союза Семена Байкова, который в 1941 году обеспечивал переход отходящих советских частей через мост и ценой своей жизни взорвал Рижский железнодорожный мост через реку Великую, задержав наступление гитлеровцев на Ленинград.

А проезжая мимо площади Ленина, пассажиры автобуса №17, в частности, обратят внимание на памятный знак в сквере возле храма, и вспомнят, что он посвящен десяти первым, случайным, жертвам фашистской оккупации Пскова, которых расстреляли на этом месте за убитого немецкого солдата без суда и следствия, только для того, чтобы напугать горожан.

Текст аудиогида читает актриса Русского психологического театра «Ноосфера» из Санкт-Петербурга Татьяна Егорова. Познакомиться с содержанием путеводителя можно также по QR-коду.