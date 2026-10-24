Диетолог объяснила, почему после каши хочется есть уже через час

Чувство голода через час после завтрака кашей может быть связано с маленькой порцией, недостатком белка и жиров или выбором слишком обработанной крупы с низким содержанием клетчатки, — об этом рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.
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Один из факторов насыщения — клетчатка. Например, овсянка содержит бета-глюкан, растворимую клетчатку, которая может замедлять пищеварение и способствовать ощущению сытости. Однако даже полезная каша не обязательно утолит голод на несколько часов.
По словам врача, большая порция каши на воде может содержать мало белка и жиров, поэтому голод может вернуться довольно быстро.
Имеет значение и способ приготовления, пишет «Газета.Ru». Цельные и минимально обработанные крупы обычно содержат больше пищевых волокон, чем сильно переработанные варианты.