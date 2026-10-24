Биолог рассказал, можно ли встретить гадюку зимой

Гадюки на зимовку сворачиваются в клубки в сухих норах с температурой не ниже нуля градусов, но во время оттепелей могут ненадолго выползать из укрытий, сообщил биолог Дмитрий Сафонов.
«В преддверии зимы змеи ищут убежища. Используют норы, например, каких-нибудь грызунов, трещины в земле, пустоты под корнями, кучи хвороста, иногда даже в подвалы, погреба могут заползать. Но часто они зимой группами, иногда можно насчитать несколько десятков особей, они обычно сплетаются в клубки», — рассказал Дмитрий Сафонов.
При этом, по словам специалиста, убежище должно быть сухим, а температура в нем не должна опускаться ниже нуля градусов на протяжении примерно шести-восьми месяцев, поэтому зимуют гадюки примерно на глубине до двух метров, где температура держится в среднем на уровне плюс два-четыре градуса, пишет РИА Новости.
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