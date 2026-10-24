Межрегиональная выставка о сохранении исторической памяти открылась в Пскове

Передвижная межрегиональная выставка, посвящённая сохранению исторической памяти, проходит в Псковском Доме молодёжи с 13 по 25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Министерстве молодёжной политики Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство молодежной политики Псковской области

Экспозиция рассказывает о выдающихся деятелях разных национальностей, которые внесли вклад в развитие России в разные исторические эпохи. Проект направлен на укрепление общероссийской идентичности и демонстрацию многовекового опыта совместного проживания народов страны.

«Мы смогли одержать Великую Победу благодаря сплочённости нашего многонационального народа. Выставка — наш общий поклон подвигу и возможность напомнить подрастающему поколению о мужестве тех, кто уже никогда не вернётся. Сейчас наша молодёжь живёт в информационном пространстве, где ежедневно подвергается угрозам. И самый надёжный щит — историческая память. Знание о заслугах наших дедов, осознание их подвига — это тот стержень, который помогает нам и будущим поколениям в выборе правильных примеров и жизненных ориентиров», — отметил исполняющий обязанности руководителя Роспатриотцентра Росмолодёжи Дмитрий Степыко.

Ранее выставку представили в Московском регионе, Ставропольском крае, Республике Крым и Архангельской области. В дальнейшем экспозиция посетит ещё не менее трёх регионов России.

На сегодняшний день выставку посетили более 7 тысяч человек. По итогам всех показов общее число зрителей превысит 8 тысяч.

В Пскове с экспозицией уже познакомились активисты, студенты и представители молодёжных сообществ. Организатором проекта выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке Форумной дирекции Росмолодёжи, региональных органов исполнительной власти и учреждений молодёжной политики.