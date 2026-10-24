 
Общество

Побегов и массовых беспорядков не допустили в учреждениях УФСИН по Псковской области за девять месяцев

0

В учреждениях УФСИН России по Псковской области за девять месяцев 2026 года не допущено массовых беспорядков, групповых неповиновений осуждённых и побегов из-под охраны и при конвоировании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Эти и другие итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности рассмотрели на заседании коллегии регионального УФСИН под председательством начальника управления Виктора Леонова. Мероприятие прошло на базе исправительной колонии № 4. Перед совещанием участники осмотрели основные объекты учреждения.

На заседании отметили, что в отчётном периоде оперативная обстановка в учреждениях ведомства оставалась под контролем. Задачи по повышению надёжности охраны объектов выполнены.

Отдельное внимание уделили улучшению материально-бытового и медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, применению альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы, в том числе принудительных работ, а также развитию института пробации.

Участники коллегии рассмотрели результаты работы по ключевым направлениям, обозначили недостатки и актуальные проблемы. По отдельным вопросам заслушали руководителей подведомственных учреждений и структурных подразделений УФСИН.

Подводя итоги, Виктор Леонов поблагодарил сотрудников за службу и обозначил приоритетные задачи на предстоящий период.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026