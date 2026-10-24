Побегов и массовых беспорядков не допустили в учреждениях УФСИН по Псковской области за девять месяцев

В учреждениях УФСИН России по Псковской области за девять месяцев 2026 года не допущено массовых беспорядков, групповых неповиновений осуждённых и побегов из-под охраны и при конвоировании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

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Эти и другие итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности рассмотрели на заседании коллегии регионального УФСИН под председательством начальника управления Виктора Леонова. Мероприятие прошло на базе исправительной колонии № 4. Перед совещанием участники осмотрели основные объекты учреждения.

На заседании отметили, что в отчётном периоде оперативная обстановка в учреждениях ведомства оставалась под контролем. Задачи по повышению надёжности охраны объектов выполнены.

Отдельное внимание уделили улучшению материально-бытового и медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, применению альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы, в том числе принудительных работ, а также развитию института пробации.

Участники коллегии рассмотрели результаты работы по ключевым направлениям, обозначили недостатки и актуальные проблемы. По отдельным вопросам заслушали руководителей подведомственных учреждений и структурных подразделений УФСИН.

Подводя итоги, Виктор Леонов поблагодарил сотрудников за службу и обозначил приоритетные задачи на предстоящий период.