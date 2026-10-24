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У части школьников в России каникулы сократятся на один день

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В России общая продолжительность школьных каникул при обучении по четвертям в 2026/27 учебном году составит 126 дней, это на один день меньше, чем годом ранее, следует из рекомендации Минпросвещения.

«Зимние каникулы: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года», — указано в документе.

Зимний отдых продлится 11 дней. Осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября, весенние — с 27 марта по 4 апреля, летние — с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.

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