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Дочь Антона Мороза стала победительницей городского этапа интеллектуальной викторины «Твой выбор»

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Дочь депутата Государственной Думы Антона Мороза Диана стала победительницей городского этапа интеллектуальной викторины «Твой выбор» среди учащихся 11‑х классов. Об этом парламентарий рассказал в Мах.

Фото: Антон Мороз / Мах

«Горжусь безмерно! Для меня это не просто победа в конкурсе – это результат ее упорства, серьезного отношения к делу и настоящей любви к знаниям. Очень рад, что ее старания оценили по достоинству!» – подчеркнул Антон Мороз. 

Кроме того, все участники успешно преодолели четыре тура, продемонстрировали знания избирательного законодательства, логику, находчивость и умение справляться с непростыми заданиями.

«Поздравляю всех победителей и участников! Вы показали, что молодежь не только интересуется устройством государства, но и глубоко разбирается в важных правовых вопросах. Это вдохновляет и дает уверенность в будущем нашей страны. Желаю ребятам новых побед и ярких достижений – у вас все обязательно получится!» – резюмировал Антон Мороз.
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