Дочь Антона Мороза стала победительницей городского этапа интеллектуальной викторины «Твой выбор»

Дочь депутата Государственной Думы Антона Мороза Диана стала победительницей городского этапа интеллектуальной викторины «Твой выбор» среди учащихся 11‑х классов. Об этом парламентарий рассказал в Мах.

Фото: Антон Мороз / Мах

«Горжусь безмерно! Для меня это не просто победа в конкурсе – это результат ее упорства, серьезного отношения к делу и настоящей любви к знаниям. Очень рад, что ее старания оценили по достоинству!» – подчеркнул Антон Мороз.

Кроме того, все участники успешно преодолели четыре тура, продемонстрировали знания избирательного законодательства, логику, находчивость и умение справляться с непростыми заданиями.