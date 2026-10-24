Жителям Псковской области предложили создать коллекционную новогоднюю открытку для Музея Победы

Жителей Псковской области пригласили принять участие в международном конкурсе «Нарисуй Ёлку Победы», который проводит московский Музей Победы. Авторы лучших работ смогут попасть в лимитированную серию коллекционных новогодних открыток, сообщили Псковской Ленте Новостей представители музея.

Фото здесь и далее: Музей Победы

В этом году конкурс приурочен к Году единства народов России и проходит под темой «Народные узоры». Участникам предлагают соединить образ новогодней ёлки 1945 года с традиционными орнаментами своей культуры.

«Этот масштабный творческий проект призван языком народного искусства рассказать о главном: мы разные, но мы вместе. В каждом узоре — голос предков, в каждой линии — история народа», — отметили в Музее Победы.

Работы будут оценивать в пяти возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет, от 15 до 17 лет и старше 18 лет. Рисунки можно выполнить в любой технике: акварелью, гуашью, карандашами, тушью, маслом или в цифровом формате.

В рамках конкурса также предусмотрены специальные номинации. В категории «Новогодний балет» участникам предлагают придумать героев, декорации и костюмы для праздничных постановок. Победители получат подарки, в том числе билеты на новогодние спектакли в Москве и коллекционные выпуски журнала «Балет».

Ещё одна номинация — «Народная ёлочная игрушка». Участникам предлагают изготовить украшение с традиционными узорами своего народа. Для участия в этой категории достаточно загрузить фотографию готовой игрушки.

Работы принимаются до 16 ноября 2026 года. 1 декабря на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка конкурсных работ. До 8 декабря посетители смогут голосовать за понравившиеся открытки. Авторы работ, набравших больше всего голосов, получат «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса подведут 11 декабря. Победителей наградят на торжественной церемонии в Музее Победы. Все участники получат именные сертификаты, а победители — наборы отпечатанных коллекционных открыток и подарки от партнёров.

Подробные условия участия опубликованы на сайте Музея Победы.