Ящик Пандоры или развитие Пскова – что сулят новые региональные законы?

Впервые с начала ограничительных мер по коронавирусу, а действуют они уже третий месяц подряд, депутаты Псковского областного Собрания собрались все вместе на внеочередной сессии - 47-й по счету в этом созыве. Правда, с учетом необходимости соблюдения социальной дистанции парламентариям пришлось расположиться сразу в двух помещениях, потому что даже вместительный актовый зал региональной администрации не позволяет обеспечить все эти противоэпидемические регламенты в должной мере. Поэтому общались и голосовали народные избранники все равно посредством ВКС, тем более, что схема уже отработанная. Правда, малый зал вел себя очень тихо, тогда как в большом развернулись настоящие вербальные баталии.
При этом не было ни парламентского часа, ни вступительных депутатских «пятиминуток гнева» - главной перчинкой внеочередных сессионных дискуссий стал вопрос о новых охранных зонах в Пскове в районе церкви Жен-Мироносиц и стадиона «Электрон». На этом фоне померкли и ужесточение ограничений для «наливаек» в регионе, и неоднократно откладываемые переназначения областных омбудсменов, и давно не виданное в нашем парламенте отклонение кандидатуры мирового судьи.
В утвержденной повестке внеочередной сессии всего 9 вопросов. Причем пять из них были завязаны на процедуру тайного голосования (кстати, именно она требует очного присутствия депутатов) - тут поднакопилось: пять кандидатов мировых судей, три омбудсмена и новый член Общественной палаты. Но даже здесь, в этом обычно скучном рутинном процессе, нашлось место для любопытных нюансов.
Так, всех трех региональных уполномоченных - по защите прав человека, по защите прав ребенка и по правам предпринимателей предсказуемо переизбрали. Дмитрий Шахов, Наталия Соколова и Аркадий Мурылев соответственно вышли на очередной виток в пять лет полномочий. Однако если Шахов и Мурылев получили единогласную поддержку депутатов, в бюллетенях Соколовой затесался один «против». Поскольку голосование тайное, мы, похоже, никогда не узнаем, кому же так не угодила детский омбудсмен.
Переизбранные уполномоченные, как положено по закону, принесли в очередной раз перед законодателями присягу, но Аркадия Мурылева в этом плане обделили. Просто по поводу бизнес-омбудсмена такой разнарядки в законе почему-то нет. Спикер областного парламента Александр Котов даже отметил, что, видимо, в законах пора что-то пересмотреть.
Не сказать, чтоб как по накатанному прошло и утверждение кандидатов в мировые судьи. Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, назначенный в марте, протокольно познакомился с депутатами, выразил, как полагается, надежду на конструктивное взаимодействие, а потом огорошил внезапной ремаркой при представлении кандидатов. Оказалось, у него есть вопросы к полученному Ольгой Сидоровой образованию, которая претендует на пост мирового судьи в Пскове - впервые.
По его словам, она обучалось экстерном в Вольном институте, негосударственном вузе, существовавшем с 1992 по 2010 годы в Пскове. Вот только, как отметил Олег Лазарев, работал институт без аккредитации, а такой формы обучения как «экстерн» последние несколько лет вообще не существует. Два года назад администрация президента не допустила кандидата с аналогичным образованием на должность федерального судьи. На региональном уровне такие решения принимаются на уровне регионального собрания. При этом сам Олег Лазарев непрозрачно намекнул с трибуны, что назначать такую кандидатуру не рекомендует, впрочем, последнее слово, конечно, за депутатами. Парламентарии намек считали. По итогам тайного голосования лишь 6 голосов «за» и 25 - «против». Такое происходит если и не впервые за всю историю Псковского областного Собрания, то в этом созыве - уж точно беспрецедентный случай.
Явно предвкушая основное блюдо повестки, депутаты без лишних слов приняли закон, исключающий норму о предельных размерах земельных участков для многодетных семей и без обсуждений приняли дополнительные ограничения по продаже алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах. Теперь такие точки, если их площадь менее 40 квадратных метров, не смогут торговать алкоголем, причем не только крепким, но и пивом. К слову, новая норма коснется даже тех, кто уже успел получить соответствующую лицензию. Выхлоп этой инициативы нам еще предстоит оценить. Пока в профильном комитете региональной администрации затрудняются рассказать, сколько на этом потеряет бюджет, и сколько предпринимателей решат уйти из бизнеса.
Правда, тут не обошлось без накладок. Во время голосования в первом чтении за этот законопроект, система дала сбой. Был ли это знак свыше или просто глюк ПО, вопрос дискуссионный, тем более, что точка невозврата все равно уже пройдена. С третьего раза депутаты таки приняли закон - единогласно.
Атмосфера в зале заметно оживилась, впрочем, не во время досадного косяка, а когда дело дошло до обсуждения новых границ объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Жен Мироносиц и часовни» и объекта культурного наследия регионального значения «Колокольня надвратная на Мироносицком кладбище», а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в их границах.
Хотя начало обсуждения сложно назвать бойким. И.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик выступил с докладом по проекту закона, но явно переволновался. Предлагаемые изменения он озвучивал крайне неуверенно, а неуверенность нередко становится синонимом неубедительности. А ведь буквально вчера, на заседании парламентского комитета, где этот вопрос предварительно рассматривался, депутаты советовали чиновникам тщательнее подготовиться, ибо оппоненты не дремлют.
Да и сам Вадим Нэдик признал, что скептики настойчиво спрашивают, не будут ли обновленные высотные параметры негативно влиять на «видовые коридоры», не испортят ли вид на Троицкий собор, на церковь Жен Мироносиц и в обратную сторону. И тут же попытался контраргументировать - ибо виды оставляют желать лучшего, а порой это и не виды вовсе, в том смысле, что ни в какие видовые коридоры не попадают априори. В качестве доказательства представил фотоснимки, на которые без слез не взглянешь, настолько удручающе сейчас выглядит территория, на которой планируют разбить парк «Россия - моя история».
По его словам, предыдущий проект был разработан в 2014 году. При проектировании на территории кладбища находился выявленный объект - колокольня надвратная. Возникала правовая необходимость в проект внести корректировки, привести его в соответствие с действующим нормативным актом. При этом важно было изучить рельеф местности, видовые аспекты и… учесть возможные будущие проекты.
Предложенный на суд депутатов документ предполагает освоение территории стадиона «Электрон», входящей в охранную зону, где планируется реализовать проект исторического парка - построить гуманитарный центр, легкоатлетический манеж и обеспечить долгожданное благоустройство.
По мнению Вадима Нэдика, в старый проект охраны, разработанный шесть лет назад, необоснованно включили определенные места, «с которых и сейчас ничего не видно». Даже если там будет производиться застройка, никакого негативного влияния на видовые коридоры от этого не будет, заверил он.
Высотные параметры в старой охранной зоне установлены от 6 до 23 метров. Сейчас в новом проекте параметры в целом сохранены… Кроме одного участка, где предполагается разрешить строить вплоть до 36 метров. «Кому-то покажется, что 36 метров - очень высоко, но проводились исследования, учитывался рельеф местности. Да и в планах использования территории такой высоты не требуется», - уточнил докладчик.
«Высотная характеристика по поводу этого участка, которая почему-то вызвала сегодня дискуссию, это абсолютно выверенная высота. Комитет был обязан провести работу по внесению изменений, эта работа была проведена. Все обязательные процедуры мы проходим. Прошли согласование в Минкульте. Проект соответствует требованиям 73-го федерального закона («Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - от ред.)», - заявил Вадим Нэдик и призвал депутатов поддержать предложенный законопроект.
Уже обозначивший ранее свое негативное отношение к документу депутат (фракция «Яблоко») Лев Шлосберг и на этот раз не поскупился на эпитеты, но начал свою атаку как будто издалека и попросил обосновать цену госэкспертизы. «750 тысяч рублей за несколько страниц текста», - уточнил он.
Чиновник в ответ возмутился и заявил, что эта информация совершенно не соответствует действительности. «К тому же порядок проведения экспертизы не требует обсуждения, мы обсуждаем сам проект», добавил он. В итоге в детали вдаваться не стал, но заверил, что все необходимые процедуры проведены в рамках действующего законодательства.
Лев Шлосберг продолжил напор и попросил уточнить, какие еще проекты кроме исторического парка, учитывались при определении допустимой высотности на обсуждаемой территории. «Учитывался проект парка «Россия - моя история» и участок в 36 метров. Никаких больше проектов на этом участке не будет - их просто больше негде будет реализовать. Земли предоставляются исключительно для общественной и деловой застройки. Кроме гуманитарного и спортивного комплекса здесь ничего не планируется строить при условии сохранения стадиона», - отразил напор Вадим Нэдик.
Председатель регионального парламента Александр Котов вмешался в этот диалог и напомнил, что депутаты попросили сделать отдельный доклад по планируемой застройке, и в связи с этим предоставил слово первому вице-губернатору Псковской области Вере Емельяновой. Та в свою очередь выступила с презентацией-визуализацией гораздо более убедительно, чем предыдущий оратор.
Она отметила, что решение о необходимости благоустройства территории вокруг стадиона «Электрон» принималось с учетом более глобальных задач, в том числе развития туринфраструктуры и бизнеса в Пскове, а также раскрытия человеческого потенциала.
Кроме того, первый заместитель губернатора подчеркнула, что проект будет способствовать и развитию музейного дела. Региональный контент - факты, события, люди - лучшей площадки для его демонстрации, по ее словам, и не найти. К тому же, в Псковском объединенном музее-заповеднике есть коллекции, которые пока просто негде выставить. Именно здесь такие места могут появиться, заверила Вера Емельянова. «Это будет реальная общественная площадка. Здесь все смогут найти место для своего развития», - присовокупила она.
Александр Котов обратил внимание, что местные жители просят сохранить возможность занятий спортом на этой территории, интересуются, какова судьба самого стадиона. Также спикер уточнил, идет ли уже речь о готовом проекте или пока на суд депутатов вынесены лишь предпроектные заготовки.
«Это еще не готовый проект, пока это только некая визуализация, - пояснила Вера Емельянова. - Стадион должен сохранить свое предназначение, но при этом получить и развитие, как спортивная база. Концепция спортивно-гуманитарного центра остается, но начинаем мы реализацию с исторического парка».
Депутат-единоросс Алексей Севастьянов, который, к слову, сменил имидж, в свою очередь поинтересовался, какова позиция РПЦ по поводу изменения границ и услышал в ответ, что Псковская епархия и действующий владыка Тихон активно поддерживают проект и не менее активно участвуют в нем.
Однако Льва Шлосберга явно не удовлетворили ответы чиновников. В своем выступлении он призвал коллег по Собранию обратить внимание, что они впервые рассматривают отмену действующих зон охраны. Слова об изменениях он назвал лукавством, ведь в тексте проекта закона есть слова о том, что прежний нужно признать утратившим силу. «Это не корректировка, это принятие принципиально новых зон охраны. Но в это нет никакой необходимости. Представленный эскиз проекта рассчитан на высоту в 12 метров. Действующим проектом зон охраны дозволено до 12 с лишним метров. Я уверен, что под прикрытием исторического парка, к нам входит совсем другая концепция», - эмоционально высказался депутат.
«Все, кто имел отношение к этой экспертизе будут давать объяснения. Мы, депутаты, будем нести за это ответственность», - на высокой ноте заключил Лев Шлосберг.
Александр Котов перевел дыхание и напротив предложил поддержать проект, более того спрогнозировал, что депутатам, скорее всего, придется корректировать и другие охранные зоны.
В качестве примера он привел зону охраны Псковского кремля. «Большую часть там занимает зона охраняемого природного ландшафта, где самые жесткие ограничения - там вообще ничего нельзя сделать. Тем не менее на территории Финского парка осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность, но по факту даже в туалет там сходить негде. Судебный процесс долго продолжался, но ничего не изменилось: контейнер с велопрокатом так и стоит, забор так и стоит. Так работают наши охранные зоны, принятые по рекомендации наших местных, псковских экспертов. Я считаю эти требования чрезмерными, хотя сам очень ревностно отношусь к охране старины и памятников», - озвучил спикер свое мнение.
Александра Котова поддержал коллега по фракции «Единая Россия» Юрий Сорокин. Он напомнил, что избран как раз от того округа, где находится обсуждаемая территория. «Наконец-то лед тронулся. С 1985 года там все приходило в упадок, у нас не было денег, чтобы хоть что-то исправить, а местные жители постоянно спрашивали, когда что-то изменится. Будет прекрасное место. Нужно радоваться позитивным изменениям. Шаг за шагом все изменится», - поделился он. Юрий Сорокин призвал Льва Шлосберга не нагонять ужас на людей, не убеждать, что их хотят обмануть.
Депутат также прошелся и по списку ЮНЕСКО, в который включили десяток псковских памятников. В качестве примера привел церковь Покрова и Рождества Богородицы (от пролома) - крыша гниет, топить невозможно, купола не покрашены. «И где ваше ЮНЕСКО. Предлагаю краску для покраски - не дают, потому что памятник ЮНЕСКО. Качели для детей поставили - не понравились, потому что это памятник ЮНЕСКО», - поделился Юрий Сорокин.
Алексей Севастьянов присоединился к дискуссии и отметил, что псковичи не умеют соседствовать со своей историей.
Любопытно, что, кроме Льва Шлосберга с критикой законопроекта не выступил больше никто. Это отразилось и на результатах голосования: 30 - за и 1 - против.