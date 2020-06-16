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Общество

Ящик Пандоры или развитие Пскова – что сулят новые региональные законы?

16.06.2020 18:07|ПсковКомментариев: 0

Впервые с начала ограничительных мер по коронавирусу, а действуют они уже третий месяц подряд, депутаты Псковского областного Собрания собрались все вместе на внеочередной сессии - 47-й по счету в этом созыве. Правда, с учетом необходимости соблюдения социальной дистанции парламентариям пришлось расположиться сразу в двух помещениях, потому что даже вместительный актовый зал региональной администрации не позволяет обеспечить все эти противоэпидемические регламенты в должной мере. Поэтому общались и голосовали народные избранники все равно посредством ВКС, тем более, что схема уже отработанная. Правда, малый зал вел себя очень тихо, тогда как в большом развернулись настоящие вербальные баталии.

При этом не было ни парламентского часа, ни вступительных депутатских «пятиминуток гнева» - главной перчинкой внеочередных сессионных дискуссий стал вопрос о новых охранных зонах в Пскове в районе церкви Жен-Мироносиц и стадиона «Электрон». На этом фоне померкли и ужесточение ограничений для «наливаек» в регионе, и неоднократно откладываемые переназначения областных омбудсменов, и давно не виданное в нашем парламенте отклонение кандидатуры мирового судьи.

Станет ли тайное явным?

В утвержденной повестке внеочередной сессии всего 9 вопросов. Причем пять из них были завязаны на процедуру тайного голосования (кстати, именно она требует очного присутствия депутатов) - тут поднакопилось: пять кандидатов мировых судей, три омбудсмена и новый член Общественной палаты. Но даже здесь, в этом обычно скучном рутинном процессе, нашлось место для любопытных нюансов.

Так, всех трех региональных уполномоченных - по защите прав человека, по защите прав ребенка и по правам предпринимателей предсказуемо переизбрали. Дмитрий Шахов, Наталия Соколова и Аркадий Мурылев соответственно вышли на очередной виток в пять лет полномочий. Однако если Шахов и Мурылев получили единогласную поддержку депутатов, в бюллетенях Соколовой затесался один «против». Поскольку голосование тайное, мы, похоже, никогда не узнаем, кому же так не угодила детский омбудсмен.

Переизбранные уполномоченные, как положено по закону, принесли в очередной раз перед законодателями присягу, но Аркадия Мурылева в этом плане обделили. Просто по поводу бизнес-омбудсмена такой разнарядки в законе почему-то нет. Спикер областного парламента Александр Котов даже отметил, что, видимо, в законах пора что-то пересмотреть.

Не сказать, чтоб как по накатанному прошло и утверждение кандидатов в мировые судьи. Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, назначенный в марте, протокольно познакомился с депутатами, выразил, как полагается, надежду на конструктивное взаимодействие, а потом огорошил внезапной ремаркой при представлении кандидатов. Оказалось, у него есть вопросы к полученному Ольгой Сидоровой образованию, которая претендует на пост мирового судьи в Пскове - впервые.

По его словам, она обучалось экстерном в Вольном институте, негосударственном вузе, существовавшем с 1992 по 2010 годы в Пскове. Вот только, как отметил Олег Лазарев, работал институт без аккредитации, а такой формы обучения как «экстерн» последние несколько лет вообще не существует. Два года назад администрация президента не допустила кандидата с аналогичным образованием на должность федерального судьи. На региональном уровне такие решения принимаются на уровне регионального собрания. При этом сам Олег Лазарев непрозрачно намекнул с трибуны, что назначать такую кандидатуру не рекомендует, впрочем, последнее слово, конечно, за депутатами. Парламентарии намек считали. По итогам тайного голосования лишь 6 голосов «за» и 25 - «против». Такое происходит если и не впервые за всю историю Псковского областного Собрания, то в этом созыве - уж точно беспрецедентный случай.

Явно предвкушая основное блюдо повестки, депутаты без лишних слов приняли закон, исключающий норму о предельных размерах земельных участков для многодетных семей и без обсуждений приняли дополнительные ограничения по продаже алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах. Теперь такие точки, если их площадь менее 40 квадратных метров, не смогут торговать алкоголем, причем не только крепким, но и пивом. К слову, новая норма коснется даже тех, кто уже успел получить соответствующую лицензию. Выхлоп этой инициативы нам еще предстоит оценить. Пока в профильном комитете региональной администрации затрудняются рассказать, сколько на этом потеряет бюджет, и сколько предпринимателей решат уйти из бизнеса.

Правда, тут не обошлось без накладок. Во время голосования в первом чтении за этот законопроект, система дала сбой. Был ли это знак свыше или просто глюк ПО, вопрос дискуссионный, тем более, что точка невозврата все равно уже пройдена. С третьего раза депутаты таки приняли закон - единогласно.

Видовые коридоры стадиона «Электрон»

Атмосфера в зале заметно оживилась, впрочем, не во время досадного косяка, а когда дело дошло до обсуждения новых границ объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Жен Мироносиц и часовни» и объекта культурного наследия регионального значения «Колокольня надвратная на Мироносицком кладбище», а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в их границах.

Хотя начало обсуждения сложно назвать бойким. И.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик выступил с докладом по проекту закона, но явно переволновался. Предлагаемые изменения он озвучивал крайне неуверенно, а неуверенность нередко становится синонимом неубедительности. А ведь буквально вчера, на заседании парламентского комитета, где этот вопрос предварительно рассматривался, депутаты советовали чиновникам тщательнее подготовиться, ибо оппоненты не дремлют.

Да и сам Вадим Нэдик признал, что скептики настойчиво спрашивают, не будут ли обновленные высотные параметры негативно влиять на «видовые коридоры», не испортят ли вид на Троицкий собор, на церковь Жен Мироносиц и в обратную сторону. И тут же попытался контраргументировать - ибо виды оставляют желать лучшего, а порой это и не виды вовсе, в том смысле, что ни в какие видовые коридоры не попадают априори. В качестве доказательства представил фотоснимки, на которые без слез не взглянешь, настолько удручающе сейчас выглядит территория, на которой планируют разбить парк «Россия - моя история».

По его словам, предыдущий проект был разработан в 2014 году. При проектировании на территории кладбища находился выявленный объект - колокольня надвратная. Возникала правовая необходимость в проект внести корректировки, привести его в соответствие с действующим нормативным актом. При этом важно было изучить рельеф местности, видовые аспекты и… учесть возможные будущие проекты.

Предложенный на суд депутатов документ предполагает освоение территории стадиона «Электрон», входящей в охранную зону, где планируется реализовать проект исторического парка - построить гуманитарный центр, легкоатлетический манеж и обеспечить долгожданное благоустройство.

По мнению Вадима Нэдика, в старый проект охраны, разработанный шесть лет назад, необоснованно включили определенные места, «с которых и сейчас ничего не видно». Даже если там будет производиться застройка, никакого негативного влияния на видовые коридоры от этого не будет, заверил он.

Высотные параметры в старой охранной зоне установлены от 6 до 23 метров. Сейчас в новом проекте параметры в целом сохранены… Кроме одного участка, где предполагается разрешить строить вплоть до 36 метров. «Кому-то покажется, что 36 метров - очень высоко, но проводились исследования, учитывался рельеф местности. Да и в планах использования территории такой высоты не требуется», - уточнил докладчик.

«Высотная характеристика по поводу этого участка, которая почему-то вызвала сегодня дискуссию, это абсолютно выверенная высота. Комитет был обязан провести работу по внесению изменений, эта работа была проведена. Все обязательные процедуры мы проходим. Прошли согласование в Минкульте. Проект соответствует требованиям 73-го федерального закона («Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - от ред.)», - заявил Вадим Нэдик и призвал депутатов поддержать предложенный законопроект.

Pro и contra

Уже обозначивший ранее свое негативное отношение к документу депутат (фракция «Яблоко») Лев Шлосберг и на этот раз не поскупился на эпитеты, но начал свою атаку как будто издалека и попросил обосновать цену госэкспертизы. «750 тысяч рублей за несколько страниц текста», - уточнил он.

Чиновник в ответ возмутился и заявил, что эта информация совершенно не соответствует действительности. «К тому же порядок проведения экспертизы не требует обсуждения, мы обсуждаем сам проект», добавил он. В итоге в детали вдаваться не стал, но заверил, что все необходимые процедуры проведены в рамках действующего законодательства.

Лев Шлосберг продолжил напор и попросил уточнить, какие еще проекты кроме исторического парка, учитывались при определении допустимой высотности на обсуждаемой территории. «Учитывался проект парка «Россия - моя история» и участок в 36 метров. Никаких больше проектов на этом участке не будет - их просто больше негде будет реализовать. Земли предоставляются исключительно для общественной и деловой застройки. Кроме гуманитарного и спортивного комплекса здесь ничего не планируется строить при условии сохранения стадиона», - отразил напор Вадим Нэдик.

Председатель регионального парламента Александр Котов вмешался в этот диалог и напомнил, что депутаты попросили сделать отдельный доклад по планируемой застройке, и в связи с этим предоставил слово первому вице-губернатору Псковской области Вере Емельяновой. Та в свою очередь выступила с презентацией-визуализацией гораздо более убедительно, чем предыдущий оратор.

Она отметила, что решение о необходимости благоустройства территории вокруг стадиона «Электрон» принималось с учетом более глобальных задач, в том числе развития туринфраструктуры и бизнеса в Пскове, а также раскрытия человеческого потенциала.

«Прежде всего, мы говорим о создании гуманитарно-спортивного комплекса. Будут не только сохранены старые объекты, но и появятся новые. Этот проект готов к реализации уже в текущем году. Уже выделены средства - 250 млн рублей, которые уже находятся в нашем бюджете. Есть вопросы, которые задают эксперты, но все они решаемы. На каждом этапе, на каждом шагу выполнялись все регламенты, как того требует действующее законодательство. Это действительно уникальный проект, и он будет одним из самых интересных», - пояснила Вера Емельянова.

Кроме того, первый заместитель губернатора подчеркнула, что проект будет способствовать и развитию музейного дела. Региональный контент - факты, события, люди - лучшей площадки для его демонстрации, по ее словам, и не найти. К тому же, в Псковском объединенном музее-заповеднике есть коллекции, которые пока просто негде выставить. Именно здесь такие места могут появиться, заверила Вера Емельянова. «Это будет реальная общественная площадка. Здесь все смогут найти место для своего развития», - присовокупила она.

Александр Котов обратил внимание, что местные жители просят сохранить возможность занятий спортом на этой территории, интересуются, какова судьба самого стадиона. Также спикер уточнил, идет ли уже речь о готовом проекте или пока на суд депутатов вынесены лишь предпроектные заготовки.

«Это еще не готовый проект, пока это только некая визуализация, - пояснила Вера Емельянова. - Стадион должен сохранить свое предназначение, но при этом получить и развитие, как спортивная база. Концепция спортивно-гуманитарного центра остается, но начинаем мы реализацию с исторического парка».

Депутат-единоросс Алексей Севастьянов, который, к слову, сменил имидж, в свою очередь поинтересовался, какова позиция РПЦ по поводу изменения границ и услышал в ответ, что Псковская епархия и действующий владыка Тихон активно поддерживают проект и не менее активно участвуют в нем.

Однако Льва Шлосберга явно не удовлетворили ответы чиновников. В своем выступлении он призвал коллег по Собранию обратить внимание, что они впервые рассматривают отмену действующих зон охраны. Слова об изменениях он назвал лукавством, ведь в тексте проекта закона есть слова о том, что прежний нужно признать утратившим силу. «Это не корректировка, это принятие принципиально новых зон охраны. Но в это нет никакой необходимости. Представленный эскиз проекта рассчитан на высоту в 12 метров. Действующим проектом зон охраны дозволено до 12 с лишним метров. Я уверен, что под прикрытием исторического парка, к нам входит совсем другая концепция», - эмоционально высказался депутат.

«Все, кто имел отношение к этой экспертизе будут давать объяснения. Мы, депутаты, будем нести за это ответственность», - на высокой ноте заключил Лев Шлосберг.

Александр Котов перевел дыхание и напротив предложил поддержать проект, более того спрогнозировал, что депутатам, скорее всего, придется корректировать и другие охранные зоны.

В качестве примера он привел зону охраны Псковского кремля. «Большую часть там занимает зона охраняемого природного ландшафта, где самые жесткие ограничения - там вообще ничего нельзя сделать. Тем не менее на территории Финского парка осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность, но по факту даже в туалет там сходить негде. Судебный процесс долго продолжался, но ничего не изменилось: контейнер с велопрокатом так и стоит, забор так и стоит. Так работают наши охранные зоны, принятые по рекомендации наших местных, псковских экспертов. Я считаю эти требования чрезмерными, хотя сам очень ревностно отношусь к охране старины и памятников», - озвучил спикер свое мнение.

«Вы сказали, что мы впервые за всю историю впервые отменяем собственное решение, - обратился он ко Льву Шлосбергу. - Но это вы лукавите. Мы поступить по-другому не можем. Новый проект мы можем принять, только отменив прежний. Обсуждаемая территория находится в запущенном состоянии десятки лет. У нас впервые появилась уникальная возможность эту красивейшую часть города отблагодарить и сделать соответствующей современным требованиям. Новые проект вносит совершенно обоснованные коррективы».

Александра Котова поддержал коллега по фракции «Единая Россия» Юрий Сорокин. Он напомнил, что избран как раз от того округа, где находится обсуждаемая территория. «Наконец-то лед тронулся. С 1985 года там все приходило в упадок, у нас не было денег, чтобы хоть что-то исправить, а местные жители постоянно спрашивали, когда что-то изменится. Будет прекрасное место. Нужно радоваться позитивным изменениям. Шаг за шагом все изменится», - поделился он. Юрий Сорокин призвал Льва Шлосберга не нагонять ужас на людей, не убеждать, что их хотят обмануть.

Депутат также прошелся и по списку ЮНЕСКО, в который включили десяток псковских памятников. В качестве примера привел церковь Покрова и Рождества Богородицы (от пролома) - крыша гниет, топить невозможно, купола не покрашены. «И где ваше ЮНЕСКО. Предлагаю краску для покраски - не дают, потому что памятник ЮНЕСКО. Качели для детей поставили - не понравились, потому что это памятник ЮНЕСКО», - поделился Юрий Сорокин.

Алексей Севастьянов присоединился к дискуссии и отметил, что псковичи не умеют соседствовать со своей историей.

«Мы должны учиться, должны меняться. Я хотел бы напомнить историю с набережной Великой. Была проведена прекрасная работа, состоялся конкурс, наши специалисты почему-то не стали участвовать, но, когда проект появился, мы услышали только критику. Из-за вас, Лев Маркович, проект простоял полгода, застройщик обанкротился, нагрузили проверками правоохранительные органы, были нарушены сроки и пришлось искать нового исполнителя. Никто не хочет «убивать город», мы хотим научиться нормальному соседству. Мы не открываем ящик Пандоры - мы даем городу нормально развиваться», - высказался парламентарий.

Любопытно, что, кроме Льва Шлосберга с критикой законопроекта не выступил больше никто. Это отразилось и на результатах голосования: 30 - за и 1 - против.


Пожалуй, стоит еще отметить, что проект «Россия - моя история» воплощен в жизнь уже во многих субъектах РФ. Более того, и на этот факт указала Вера Емельянова, похожие концепции успешно реализуются во многих странах. Негоже отставать, подчеркнула она.
Отставать, конечно, не стоит, да и территория вокруг «Электрона» объективно уже давно нуждается в облагораживании. Однако мы, избиратели, при этом рассчитываем, что депутаты, прежде чем принять это, возможно судьбоносное, решение, досконально разобрались в представленном проекте, несмотря на то, что представлен он был несколько сумбурно. Кроме того, у парламентариев ведь есть еще и контрольные полномочия - надеемся их хватит на то, чтобы не допустить разочарования от практической реализации красивых визуализаций. 
 
Алексей Овчинников
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
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