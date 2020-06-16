Культура

Памятник не бросим - Вадим Нэдик о храме Жен-Мироносиц

В храме Жен-Мироносиц, являющемся объектом культурного наследия федерального значения, будут проведены работы, необходимые для ликвидации последствий несанкционированного вмешательства в оконный проем церкви. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

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Напомним, на минувшей неделе неравнодушные псковичи обратили внимание общественности на расширение оконного проема в боковой апсиде храма XVI века. Позже выяснилось, что данные действия не были согласованы с органом охраны.

«Мы уже прорабатываем меры для того, чтобы в зиму памятник не ушел в таком виде, - подчеркнул Вадим Нэдик. - В настоящий момент мы можем провести лишь первоочередные противоаварийные работы, организовать ремонт. В последующем рассматривается вопрос о создании проектной документации, касающейся сохранения памятника. С епархией есть предварительные договоренности в этом отношении. Конечно, памятник мы не бросим».