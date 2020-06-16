Памятник не бросим - Вадим Нэдик о храме Жен-Мироносиц

В храме Жен-Мироносиц, являющемся объектом культурного наследия федерального значения, будут проведены работы, необходимые для ликвидации последствий несанкционированного вмешательства в оконный проем церкви. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.
Напомним, на минувшей неделе неравнодушные псковичи обратили внимание общественности на расширение оконного проема в боковой апсиде храма XVI века. Позже выяснилось, что данные действия не были согласованы с органом охраны.
«Мы уже прорабатываем меры для того, чтобы в зиму памятник не ушел в таком виде, - подчеркнул Вадим Нэдик. - В настоящий момент мы можем провести лишь первоочередные противоаварийные работы, организовать ремонт. В последующем рассматривается вопрос о создании проектной документации, касающейся сохранения памятника. С епархией есть предварительные договоренности в этом отношении. Конечно, памятник мы не бросим».