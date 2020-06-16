Общество

Трое уполномоченных сохранили свои должности в Псковской области

В Псковской области назначены региональные омбудсмены. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие решения приняты 16 июня на 47-й внеочередной сессии регионального парламента в ходе тайного голосования.

Дмитрий Шахов назначен уполномоченным по правам человека в Псковской области. За это проголосовали 32 депутат, против никто. Наталия Соколова назначена уполномоченным по правам ребенка в регионе. За ее кандидатуру проголосовал 31 депутат, 1 оказался против. Аркадий Мурылев назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области. За голосовали 32, против нет.

Вновь назначенные уполномоченные Дмитрий Шахов и Наталия Соколова принесли присягу. Спикер Собрания Александр Котов пожелал им успешной работы.

Накануне сессии вопрос о назначении рассматривал парламентский комитет по законодательству и экономической политике. Вопросов к региональным омбудсменам по правам человека, по защите прав детей и по защите прав предпринимателей у парламентариев не возникло.

«Буквально недавно на сессии мы заслушивали отчеты региональных уполномоченных и признали, что ими проводится большая работа. Кандидатуры омбудсменов внесены губернатором, федеральная поддержка имеется», - отметил председатель комитета Владимир Яников.