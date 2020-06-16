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Общество

Образование кандидата в мировые судьи Пскова вызвало сомнения

16.06.2020 11:39|ПсковКомментариев: 1

Высшее образование одного из кандидатов в мировые судьи Псковской области вызвало сомнения у председателя Псковского областного суда Олега Лазарева. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 16 июня на сессии регионального парламента, представляя пятерых кандидатов на должности мировых судей, Олег Лазарев обратил внимание депутатов на образование одного из кандидатов — Ольги Сидоровой.

Ее кандидатура предложена на должность мирового судьи судебного участка №27 в границах административно-территориального образования «Город Псков» на 3-летний срок полномочий. Родилась в 1985 году, имеет два высших образования. С 2002 по 2006 год училась в Псковском вольном институте, а с 2004 по 2006 год - в Академии народного хозяйства при правительстве РФ, окончила экстерном. С 2006 года работает в судебной системе секретарем и помощником судьи. Последнее место работы с 2015 года - помощник судьи Псковского городского суда.

Председатель Псковского областного суда отметил, что у него вызывает вопросы учебное заведение, которое окончила Ольга Сидорова. По его словам, Вольный институт работал без аккредитации. Кроме того, последние несколько лет формы обучения «экстерн» не существует. Два года назад администрация президента не допустила кандидата с аналогичным образованием на должность федерального судьи. Олег Лазарев пояснил, что у вуза была договоренность о возможности перейти в Академию народного хозяйства после 3 курса для обучения экстерном.

Данное обстоятельство также было озвучено накануне на заседании парламентского комитета. Тогда Олег Лазарев сообщил, что строгие требования предъявляются к кандидатам в федеральные судьи, а при назначении мировых судей это остается на усмотрение регионального собрания.

Кандидатура Ольги Сидоровой включена в бюллетень для тайного голосования. Решение будет принято депутатами сегодня. Остальные 4 кандидата в мировые судьи назначаются повторно.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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