Заведующая амбулатории великолукского филиала ПОКБ о профессиональном пути

О своем пути в медицину и о том, что самое важное для нее в ее работе, рассказала заведующая амбулаторно-поликлинической службы филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы Варвара Миронова.

Изображение: ПОКБ

- Как вы пришли в ПОКБ?

- Я окончила 1-й Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова по целевому направлению от Великолукской межрайонной больницы. После завершения обучения вернулась сюда работать.

- Что для вас значит работать именно здесь?

- Работать именно здесь для меня — это возможность помогать людям в их самых уязвимых моментах жизни, быть частью команды профессионалов, которые искренне заботятся о здоровье пациентов. Здесь я чувствую, что моя работа действительно важна и приносит реальную пользу, а также даёт пространство для постоянного профессионального роста и обмена опытом.

- Опишите свой обычный рабочий день тремя словами. Почему именно этими?

- Ответственность, коммуникация, результат. Потому что каждый день требует внимательности к деталям, постоянного взаимодействия с коллегами и пациентами, а также стремления достичь конкретных целей.

- Что в вашей работе самое важное — не с точки зрения инструкций, а по-человечески?

- Самое важное — это внимание к каждому пациенту и стремление рассмотреть каждую клиническую ситуацию всесторонне.

- Был ли случай, когда вы особенно гордились своей работой? Что это было?

- Не могу выделить отдельный случай, каждый день связан с огромной ответственностью и несет в себе моменты, которые напоминают, почему я выбрала эту профессию.

- Кто или что помогает вам не выгорать, когда трудно?

- Меня поддерживают семья и коллеги — их понимание и поддержка очень важны.

- Что вы цените в своих коллегах? А что, наоборот, считаете важным не допускать в коллективе?

- Ценю честность, взаимопомощь и позитивный настрой. Не приемлю равнодушие и отсутствие ответственности.

- Если бы вы могли дать один совет новичку в вашей профессии — что бы это было?

- Постоянно развивайтесь — медицина требует постоянного роста и открытости новому.

- Чем вы занимаетесь вне работы? Есть ли хобби, которое помогает «перезагрузиться»?

- Вне работы я люблю заниматься бегом и прогулками на природе. Это помогает мне очистить голову, снять напряжение и зарядиться энергией для новых рабочих дней.

- Что бы вы пожелали пациентам, коллегам и себе?

- Пациентам — здоровья, коллегам — поддержки, себе — не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к лучшему.

Подготовлено Псковской областной клинической больницей