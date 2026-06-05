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В псковском «Гельдте» представили спецдесерт «Золотая рыбка» ко дню рождения Пушкина

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Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 5 по 7 июня, и в городе Пскове ко дню рождения великого поэта Александра Пушкина также подготовились. 

Фотографии: «Гельдт»

В ресторане «Гельдт» специально к 227-летию писателя изготовили десерт «Золотая рыбка», вдохновленный всем известным произведением «Сказка о рыбаке и рыбке». Десерт представляет собой интерпретацию пирожного «Павлова».

Попробовать спецпредложение можно с 5 по 11 июня включительно в ресторане «Гельдт» в городе Пскове на улице Кузнецкой, дом 2.

Бронь столиков по телефону: 33-17-07.

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