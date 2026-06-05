ВТБ и «Росатом» вместе займутся проектами для технологической независимости РФ

Банк ВТБ и госкорпорация «Росатом» договорились сообща развивать ключевые технологии, которые помогут снизить зависимость страны от импорта. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Подписи под документом поставили президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Фото: пресс-служба ВТБ
В рамках соглашения стороны планируют расширять взаимодействие при реализации перспективных инновационных проектов.
Таким образом, ВТБ выступает не только кредитором, но и экспертным финансовым партнером, который поможет структурировать и реализовать проекты «Росатома» в сфере технологического суверенитета. Соглашение подтверждает курс обеих сторон на долгосрочное развитие отечественной науки и промышленности в стратегически важных отраслях.