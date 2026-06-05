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ВТБ и «Росатом» вместе займутся проектами для технологической независимости РФ

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Банк ВТБ и госкорпорация «Росатом» договорились сообща развивать ключевые технологии, которые помогут снизить зависимость страны от импорта. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Подписи под документом поставили президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Фото: пресс-служба ВТБ

В рамках соглашения стороны планируют расширять взаимодействие при реализации перспективных инновационных проектов.

«Наше сотрудничество с «Росатомом» помогает усилить технологическую независимость и лидерство России в мировой энергетике. ВТБ последовательно инвестирует в развитие высокотехнологичных отраслей российской экономики. Мы рады, что в таких ответственных проектах нам доверяют как надежному партнеру, который стабильно обеспечивает необходимое финансирование, экспертизу и современное банковское обслуживание», – отметил Андрей Костин.
«Сегодня «Росатом» является активным участником большой общенациональной работы по укреплению суверенитета России в различных технологических областях. Для реализации сложных высокотехнологичных проектов, безусловно, необходимы надежные финансовые партнеры. Уверен, что наше партнерство с ВТБ позволит достичь результатов, которыми будет гордиться вся страна», - отметил Алексей Лихачев.

Таким образом, ВТБ выступает не только кредитором, но и экспертным финансовым партнером, который поможет структурировать и реализовать проекты «Росатома» в сфере технологического суверенитета. Соглашение подтверждает курс обеих сторон на долгосрочное развитие отечественной науки и промышленности в стратегически важных отраслях.

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