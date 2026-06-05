«Дневной дозор»: Нужно ли ограничивать или заслуживать интернет?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Несет ли интернет в себе угрозу для общества? Нужно ли его ограничивать или заслуживать?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Буквально на днях президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать жителям страны бесперебойный доступ к критически важным интернет-сервисам. Это требование касается даже тех периодов, когда вводятся ограничения, связанные с вопросами безопасности, в том числе в период беспилотной угрозы.

В последние месяцы российские пользователи (и псковичи в этом смысле — не исключение) всё чаще сталкиваются с временными сбоями в работе мобильного интернета, что, само собой, не может не раздражать. Похоже, что уже и на самом верхнем эшелоне власти России понимают, что дальнейшее ограничение интернета не приведет ни к чему, кроме как к общественному недовольству.

За последние годы введено большое количество разнообразных ограничений и запретов в интернете, и от прежней свободы в нем уже не осталось ничего. Сейчас все регламентировано, за каждым шагом пользователя следят, любую «подозрительную» активность контролируют и наказывают.

В обществе уже не первый день идет дискуссия. Есть те, кто, как, например, известный философ Александр Дугин, говорят, что уже введенных ограничений недостаточно, нужно интернет вообще выдавать только тем, кто его заслужил, так сказать, за хорошее поведение. Другие уверены, что, наоборот, все эти ограничения ни к чему хорошему не приводят, они только фраппируют публику, так как в 21-м веке заставить человека выбирать только один источник информации, верить одной точке зрения практически невозможно. Третьи считают, что ограничивать интернет нужно, но только для молодого поколения, вводить, например, возрастные и временные ограничения. А есть и те, кто придерживается более радикальных взглядов, они считают, что интернет надо и вовсе... продавать.

Не секрет, что сегодня все современные политические структуры России, в том числе и действующие политические партии, видят в интернете основной способ своей коммуникации с избирателями. Время, когда кандидаты ходили по подъездам с бумажкой в руках с листовками, уже давно в прошлом. Сегодня мы решили обратиться к лидерам наших политических партий и спросить у них: несет ли интернет в себе угрозу для общества? Нужно ли его ограничивать или заслуживать? Или пора освободить его от ограничений? А как они на них ответят, узнаем в программе «Дневной дозор».

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Псковской области Алексей Севастьянов живет за городом, вблизи территории приграничья, и с ограничением или замедлением интернета сталкивается ежедневно. Однако никаких страданий от подобного рода «неудобств» он не испытывает. По его мнению, те партии, которым важно беспрерывно находиться на связи с избирателями, найдут любой другой способ коммуникации, даже если предыдущий мессенджер был заблокирован или его работа была ограничена. По его личному мнению, никакие ограничения в интернете не могут повлиять на ход предвыборной кампании.

«А почему сейчас интернет "несвободный"? Что нас ограничивает? Его сокращают не потому что каждый пишет, что хочет, а в определённой степени из соображений безопасности. Верно? В отдельных секторах мы даже вынуждены ограничивать его мощность — и это напрямую отражается на повседневных задачах, где мы используем интернет. Я не понимаю, что имеют в виду современные философы, рассуждая о "хорошем" или "плохом" поведении в сети. Для меня интернет — это как автомобиль: просто средство передвижения. Он помогает в работе, в жизни, даёт возможность быстро получить нужную информацию — и не более того. Ограничение интернета создаёт лишь дополнительные трудности для обычного человека. У каждого свои сложности: у бизнесмена — одни, у кого‑то другого — свои. Это просто житейские трудности, не катастрофические. И они не связаны напрямую с политикой. Что касается выборов и роли депутатов: политика вовсе не сводится к соцсетям. Она вокруг нас — реальная, жизненная: внешняя и внутренняя, региональная, местная, федеральная. Уж точно не от интернета она зависит».

А вот, по словам регионального координатора ЛДПР, депутата Законодательного Собрания Псковской области Антона Минакова, партия ощутила на себе ряд неудобств из-за тенденции «запретительства», которая в последние годы складывается на просторах интернета. Он рассказал о том, как на коммуникацию с избирателями повлияла блокировка некоторых мессенджеров. Тем не менее, по оценке Антона Минакова, полностью освобождать интернет от ограничений не стоит, но и перегибов в этом вопросе, по его мнению, быть не должно.

«Не будем забывать, что интернет — это огромнейшая база данных и источник информации самого разного рода: как законной, так и незаконной. В конце концов, существует немало экстремистских сайтов — и, слава Богу, они блокируются. Мы также прекрасно понимаем, сколько сейчас мошенничества совершается через интернет. С развитием нейросетей мошенники стали ещё изощрённее: они могут выдавать себя за кого угодно — участковых, сотрудников полиции, чиновников. Поэтому нельзя отрицать, что интернет несёт определённые угрозы. Вместе с тем интернет остаётся бесценным источником знаний: здесь можно найти материалы для обучения, научные работы, а также развлекательный контент — фильмы, музыку и многое другое. Поэтому я считаю, что ограничения нужны, но они должны быть вдумчивыми и разумными. Ни в коем случае не стоит, например, целиком запрещать социальные сети. К примеру, блокировка Telegram кажется мне излишней мерой. Тем более что и в других мессенджерах, таких как MAX, мошенники также появились. ЛДПР неоднократно выступала за сохранение независимых источников информации — в том числе работы независимых журналистов и СМИ. Как координатор регионального отделения могу добавить следующее: у нас есть свои страницы в социальных сетях — "Одноклассниках", "ВКонтакте", Telegram, а недавно появилась страница в MAX. Откровенно говоря, блокировка соцсетей стала для нас серьёзным ударом: раньше совокупная аудитория по всем площадкам, включая Telegram, насчитывала тысячи подписчиков. Сейчас, когда мы сосредоточились на MAX, аудитория составляет в лучшем случае не более 40 человек. Возникают очевидные трудности: нам приходится агитировать избирателей, привыкших к заблокированным соцсетям, переходить на новую платформу МАХ, что, скажем так, пока еще не все готовы сделать».

В то время, когда власти приняли решение на ограничение работы мессенджера Telegram, партия «Справедливая Россия» была первой, кто выразил свое негативное к этому отношение. Руководитель реготделения «Справедливой России», депутат Законодательного Собрания Псковской области Наталья Тудакова придерживается мнения о том, что интернет уже стал не только неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но еще и эффективным инструментом для взаимодействия партий с избирателями. Она не отрицает, что определенные ограничения в сети интернет все же необходимы, однако некоторые запреты, по ее мнению, могут негативно сказаться на предвыборной кампании.

«Когда мы говорим о свободе в интернете, важно делать уточнение. С одной стороны, в современном мире мы уже не можем обойтись без него: это не только средство общения между людьми, но и доступ к информации со всего мира, а также важная составляющая экономической деятельности. С другой стороны, мы все знаем, что в интернете встречаются обман, мошенничество и манипуляции. Поэтому нужно думать о разумных ограничениях — чтобы оградить людей от этих угроз. Но подходить к вопросу следует очень аккуратно и продуманно: важно не разрушить то полезное, что даёт нам интернет. Например, когда был ограничен доступ к Telegram, партия "Справедливая Россия" выступила против одномоментного отключения мессенджера — особенно без заранее подготовленных альтернативных каналов связи. Такие ограничения, безусловно, оказали своё влияние: многие люди лишились возможности оперативно направлять обращения через этот канал. Сейчас мы не используем Telegram. У нас на данный момент нет там официального канала».

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Псковской области Петр Алексеенко убежден, что сегодня на интернет-просторах всегда нужно быть крайне осторожным в своих высказываниях как обычным пользователям, так и партийным деятелям. По его словам, коммунисты, как и представители многих других партий, ведут диалог со своими избирателями в сети, однако наибольшей популярностью у кандидатов от КПРФ все же пользуется живое общение.

«Интернет никуда не денешь — он прочно вошёл в нашу повседневную жизнь. Утро мы начинаем с него: смотрим новости и делаем многое другое. Что касается страниц, групп, чатов и комментариев в соцсетях, тут всё зависит от состояния нашего гражданского общества. Если человек агрессивно настроен, он и в сети высказывает резкие мнения — порой даже с призывами террористической направленности, антироссийскими или антиправительственными высказываниями. Тут надо быть осторожным. За нами, как говорится, идет постоянно наблюдение. Отслеживаются комментарии — в том числе те, что были оставлены 3–4 года назад, — и даже лайки. На это порой прилетает, как говорится, "ответка". В этой связи роль Роскомнадзора сегодня должна быть более ответственной. Бывает, даже незначительные комментарии попадают под внимание — например, их могут связать с деятельностью иноагентов. В агитации политических партий мы по‑прежнему используем разные каналы общения с людьми. Например, газеты — на селе они особенно востребованы: люди ждут их, читают новости и разную информацию. И, конечно, мы задействуем интернет. Недавно Центральный комитет провёл совещание по видеосвязи. На нём предупредили кандидатов в депутаты: нужно крайне внимательно относиться к своим высказываниям и комментариям в сети. Некорректные публикации могут привести даже к снятию с выборов».

Секретарь Совета Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов объяснил, почему выступает против запретов и ограничений в сети, а также рассказал о том, влияет ли свобода в интернете и его доступность на взаимодействие партии с электоратом.

«Партия "Новые люди" выступает против любых блокировок и ограничений свободы пользования интернетом. Мы считаем, что люди должны иметь возможность общаться между собой всеми доступными способами. Не надо давать возможность пользоваться интернетом в каких-то поощрительных мерах. Ведь у нас есть Конституция — в части свободы слова и права на коммуникации. Мы видим, что сейчас коммуникация с избирателями ввиду ограничений стала намного хуже. В отдельных районах области доступ к сети ограничен или отсутствует вовсе — например, там, где не установлены вышки или есть другие инфраструктурные проблемы. Мы активно работаем над решением этой ситуации и ищем альтернативные способы общения с избирателями. В частности, планируем предложить решения по установке Wi‑Fi‑оборудования в удалённых местах — чтобы люди могли бесплатно подключаться к интернету. Мы - за все свободы и хотим, чтобы у людей была возможность общаться через интернет и любые мессенджеры».

Заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова не поддерживает ограничительные и запретительные действия в интернете ни для взрослых, ни для подростков. Она объяснила, почему придерживается такой точки зрения.

«Партия "Яблоко" всегда выступала категорически против любых форм ограничения конституционных прав. Свобода в интернете — не абстрактная ценность, а прямое продолжение конституционного права на свободу слова и поиск информации. Умное государство понимает ценность свободного интернета: это площадка, где граждане могут дать обратную связь. Если канал этой связи ограничен или вовсе отсутствует, власть теряет представление о том, что происходит с людьми и что они думают, как реагируют на те или иные решения. А это опасная ситуация. Что касается подростков, то это действительно особая зона ответственности. Но и здесь логика запретов проигрывает логике просвещения. Вместо того, чтобы создавать стерильное пространство, государство и общество должны учить детей цифровой гигиене и критическому мышлению. Мы выступаем за свободу интернета, которая ограничивается только необходимостью защиты от реального криминала, а не от неудобного мнения или более успешных конкурентов. Напомню: в начале нулевых интернет был гораздо меньше зарегулирован — и тогда российские продукты демонстрировали конкурентоспособность не только внутри страны, но и на международном уровне. В этом плане мы выступаем за чёткие и понятные правила, а также за снятие ненужных ограничений и избыточного регулирования».

В сегодняшней программе представители региональных отделений политических партий делились мнениями о том, нужно ли делать интернет более свободным и как разного рода ограничения влияют на предвыборную кампанию. Одни наши собеседники выступают против запретов и ограничений на просторах интернета, ведь статью Конституции России о свободе слова никто не отменял. Некоторые комментаторы сообщали о том, что запреты и ограничения осложняют не только наш ежедневный быт, но и вредят выстраиванию коммуникации политической партии с избирателями. Но были и те, кто категорически не согласен с тем, что запрет тех или иных каналов связи в интернете может как-то повлиять на процент явки избирателей на выборах. По их мнению, те, кому действительно важно быть в курсе событий и поддерживать коммуникацию с партией или избирателями, без проблем перейдут на альтернативные способы общения. Однако большая часть наших комментаторов отмечает, что интернет таит в себе множество опасностей и угроз, которых, к сожалению, за последние годы становится все больше. И для того, чтобы обезопасить граждан от террористических группировок, мошенников или экстремистов, запреты, конечно же, нужны, однако запрещать нужно не всё и массово, а точечно и со знанием дела.

Александра Братчикова