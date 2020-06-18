Общество

32 случая заболевания COVID-19 выявлено в псковской психбольнице

32 случая заболевания коронавирусом подтверждено в Псковской областной психиатрической больнице, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

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Говоря о приросте заболевших COVID-19 за прошедшие сутки, он уточнил: «Большую цифру снова сформировали накопившиеся тесты, прибывшие из Санкт-Петербурга. Среди них, в том числе, пришли результаты по обследованию пациентов и персонала Псковской областной психиатрической больницы – всего сейчас там зарегистрировано 32 случая. По остальным очагам - только +1 случай в Порховской межрайонной больнице».

В целом, по его словам, ситуация по сравнению с прошлой неделей выправилась. «Но, коронавирус никуда не ушёл, он по-прежнему рядом, не расслабляемся и соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора», - заключил Михаил Ведерников.