Стоматологическое кресло — место, которого многие стараются избегать до последнего. Страх, нехватка времени или надежда на «авось» заставляют пациентов откладывать визиты к врачу. Ситуация, когда врач назначает удаление корней (экстракцию) или закладывает лекарство под временную пломбу, а пациент исчезает на полгода, год или дольше, встречается в российской стоматологической практике пугающе часто. Однако зуб — это не просто кость для пережевывания пищи. Это сложный орган, тесно связанный с кровеносной и лимфатической системами. Игнорирование рекомендаций врача превращает полость рта в постоянный источник инфекции для всего организма, рассказали рассказали Псковской Ленте Новостей в стоматологической поликлинике.

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Анатомия проблемы: что происходит под временной пломбой?

Как отметили в стоматологии, временная пломба — это не лечение, её задача — изолировать полость зуба от слюны и пищи на время действия лекарства (например, для девитализации «умертвления» нерва или снятия острого воспаления).

В норме, временная пломба рассчитана на срок от 2–3 дней до 2–3 недель, в редких случаях — до месяца. Она изготавливается из мягких, пористых материалов (водный дентин, цинк-сульфатные цементы), которые не предназначены для жевательной нагрузки.

Когда пациент ходит с такой пломбой год, происходит следующее:

Нарушение герметичности. Материал вымывается слюной, трескается и дает усадку. В микротрещины проникает слюна и бактерии. Девитализирующая паста или лечебная прокладка теряют свои свойства.

Разрушение зуба. Временный материал не защищает стенки зуба. За год под жевательной нагрузкой тонкие стенки скалываются, и зуб разрушается ниже уровня десны, что в итоге делает его удаление неизбежным, но уже хирургически сложным.

Почему нельзя годами откладывать удаление корней?

Если врач сказал, что корни не подлежат лечению и их нужно удалить, это означает, что они стали резервуаром для хронической инфекции (хронический периодонтит, киста, гранулема).

Оставляя такие корни в челюсти, пациент создает следующие риски:

Хроническая интоксикация. Корень зуба пронизан тончайшими кровеносными сосудами. Бактерии и токсины из инфицированного корня беспрепятственно попадают в кровоток, иммунная система работает в усиленном режиме, что приводит к истощению ресурсов организма. При любом ослаблении иммунитета (простуда, переохлаждение, стресс) дремлющая инфекция может перейти в острую фазу — флегмону или абсцесс.

Корень зуба пронизан тончайшими кровеносными сосудами. Бактерии и токсины из инфицированного корня беспрепятственно попадают в кровоток, иммунная система работает в усиленном режиме, что приводит к истощению ресурсов организма. При любом ослаблении иммунитета (простуда, переохлаждение, стресс) дремлющая инфекция может перейти в острую фазу — флегмону или абсцесс. Разрушение костной ткани. Киста на корне зуба медленно «плавит» челюстную кость. Чем дольше откладывается удаление, тем меньше остается костной ткани для последующей имплантации. В запущенных случаях приходится делать сложные операции по наращиванию кости (синус-лифтинг).

Киста на корне зуба медленно «плавит» челюстную кость. Чем дольше откладывается удаление, тем меньше остается костной ткани для последующей имплантации. В запущенных случаях приходится делать сложные операции по наращиванию кости (синус-лифтинг). Эффект «банального удаления» не работает. То, что можно было удалить за 15 минут сегодня, через год превратится в сложную операцию с распиливанием кости из-за того, что зуб зарастет воспаленной десной и разрушится.

Как больные зубы разрушают весь организм?

Связь между состоянием полости рта и системными заболеваниями доказана научно. Хронический очаг инфекции в зубе — это не локальная проблема.

Сердечно-сосудистая система. Бактерии с током крови попадают на сердечные клапаны, также хроническое воспаление в деснах и корнях зубов значительно повышает риск развития атеросклероза и инфарктов миокарда.

Опорно-двигательный аппарат. Исследования показывают прямую корреляцию между хроническим периодонтитом и развитием ревматоидного артрита. Иммунная система, атакующая бактерии в зубе, начинает путать их с клетками собственных суставов.

Желудочно-кишечный тракт. Инфицированный корень нарушает процесс полноценного пережевывания пищи. В желудок попадают крупные куски, что ведет к гастритам.

Беременность. У женщин наличие хронических очагов инфекции в зубах повышает риск преждевременных родов и рождения детей с низкой массой тела.

Метаболические нарушения. Инфекция в полости рта затрудняет контроль уровня сахара в крови у пациентов с диабетом, создавая порочный круг: диабет ухудшает состояние десен, а инфекция от зубов мешает контролировать диабет.

Если вы узнали в этом описании себя, алгоритм действий должен быть следующим:

Записаться на прием. Быть готовым к удалению. Если врач изначально рекомендовал удаление, а вы тянули время, чудес не произойдет. Скорее всего, зуб придется удалить. Провести санацию.