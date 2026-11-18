Торжественная церемония награждения состоялась в управлении образования города Великие Луки 17 ноября. Как сообщили в группе «Молодежь города Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте», благодарственными письмами отметили ребят, которые проявили себя в самых разных сферах — от военно-патриотических игр до помощи спасателям.

Фотографии: Евгений Николаенков

С приветственным словом к участникам церемонии обратились депутат Великолукской городской Думы Елена Чернозубова, заместитель начальника управления образования Инна Репях и председатель Великолукского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Александра Поспеева.

Благодарственные письма и подарки вручили ребятам за участие в военно-патриотических играх «Освобождение заложников» и «Зарница 2.0», создание видеороликов к юбилею города, помощь МЧС в мероприятиях по гражданской обороне и победу в городской спартакиаде среди общеобразовательных учреждений.

Также благодарственными письмами отметили ребят, которые представляли город на Военно-патриотической игре «Наша сила в единстве» в городе Грозный.

Дипломы и памятные подарки также получили ребята-победители областного этапа конкурса «Неопалимая Купина».

Грамотами отметили и тех, кто помогал в организации областного мероприятия «Юнармейский норматив», а также от партии «Единая Россия» благодарственные письма вручили за вклад в развитие и поддержку молодежных инициатив в городе.