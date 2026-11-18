Ежедневно Псковский хлебокомбинат выпускает около 70 видов хлебобулочной и кондитерской продукции, а на доставку отправляет до 60 автомобилей. О масштабах производства и конкуренции на рынке рассказал генеральный директор предприятия Виктор Почернин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам руководителя, продукция комбината поступает примерно в 1 600 торговых точек Псковской, Новгородской, Ленинградской и Смоленской областей.

«Каждый день мы отправляем порядка 70 видов ассортимента продукции. Порядка 57–60 машин в среднем у нас уходит в путь», - рассказал Виктор Почернин.

При этом предприятие продолжает расширять ассортимент. Помимо традиционных видов хлеба, здесь выпускают изделия по собственным рецептурам, в том числе вдохновлённым кулинарными традициями Псковской области.

«Раньше было просто: ГОСТ, хлеб, батон - основное, и всё. Мне кажется, нам удалось это изменить», - отметил директор.

По словам Виктора Почернина, при разработке новых продуктов специалисты изучали опыт хлебопекарных предприятий других регионов и стран, а также вспоминали традиционные рецепты.

Особое внимание на предприятии уделяют качеству продукции. Как рассказал директор, весной один из выпускаемых видов хлеба получил признание по итогам отбора продукции для федеральных торговых сетей.

«Один из наших видов хлеба, к которому мы потихонечку привыкли, - это толстые хлеба. Его признали лучшим по Северо-Западу.. Для наших людей, для наших технологов, для наших технической и технологической службы - это главная заслуга. Это не удаётся просто по случайности. Это обдуманная позиция федеральных сетей, которые знают нас как верных людей, умеющих работать правильно, сдерживающих ценовую политику и самое главное - качество продукции»,- подчеркнул Виктор Почернин. Чтобы учитывать пожелания покупателей, на хлебокомбинате регулярно проводят дегустации. Каждую пятницу посетителям предлагают попробовать продукцию и поделиться впечатлениями.

Отдельное направление работы - промышленный туризм. Предприятие принимает школьников, которые могут увидеть процесс производства хлеба и попробовать самостоятельно изготовить изделия.

По словам Виктора Почернина, главная задача хлебокомбината - сохранить доверие покупателей и обеспечить стабильное качество продукции, несмотря на высокую конкуренцию.