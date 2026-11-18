Неделя борьбы с антимикробной резистентностью проходит с 16 по 22 ноября. В связи с этим специалисты Порховской межрайонной больницы рассказали, помогают ли антибиотики лечить вирусы и стоит ли принимать их при простуде.

Изображения: Порховская межрайонная больница / Мах

Антибиотики помогают лечить бактериальные инфекции, но не действуют на вирусы. Принимать их при простуде и гриппе «на всякий случай» не стоит. Как отметили специалисты Порховской МБ, это не ускорит выздоровление.

Прием антибиотиков без необходимости и нарушение схемы лечения ускоряют процесс: бактерии становятся устойчивыми, и лекарства перестают работать. Их нужно принимать строго по назначению врача, соблюдая дозировку и сроки курса.