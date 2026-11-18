Великолукский городской суд взыскал с владельца вилочного погрузчика более 300 тысяч рублей за повреждение чужого фургона при попытке переставить его с дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в октябре 2025 года истец оставил свой фургон на территории бывшей базы льнозавода, которая находится в его частной собственности. Спустя два дня ответчик решил убрать данный автомобиль, мешавший его проезду, и, сев за руль вилочного погрузчика, попытался сдвинуть автомобиль истца с дороги на обочину. В результате, вилы погрузчика повредили транспорт истца.

Независимая экспертиза оценила стоимость восстановительного ремонта более чем в 300 тысяч рублей.

В суде ответчик не согласился с размером ущерба и утверждал, что часть повреждений возникла не по его вине. При этом от проведения дополнительной судебной экспертизы он отказался.

Изучив видеозапись происшествия и другие материалы дела, суд признал вину ответчика доказанной и удовлетворил иск о возмещении ущерба.