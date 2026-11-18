Законопроекты об эксперименте по онлайн-продаже вина через сайт «Почты России» получили отрицательные отзывы из 47 регионов РФ, сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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По ее словам, Совет Думы снял принятые уже в первом чтении законопроекты «без дальнейшего их рассмотрения, как сказал председатель Думы».
Глава комитета считает такое решение победой здравого смысла. «Ничья это не политическая победа, но в любом случае во многом это заслуга председателя Государственной думы, который сам занимает твердую позицию в части защиты здоровья наших граждан», — отметила Нина Останина.
Она напомнила о принятых в восьмом созыве законах, в частности, о запрете «наливаек», продажи энергетиков детям, законы о запрете продажи вейпов и других.
Госдума приняла соответствующие законопроекты (332027-8) и (332033-8) на заседании 11 ноября. Они были внесены в ГД правительством РФ в апреле 2023 года.
Одним из законопроектов (332027-8) предусматривается в рамках эксперимента реализация российского вина, крепленого и игристого, произведенного из винограда, выращенного на территории РФ, по договору розничной купли-продажи, заключаемому между продавцом и потребителем дистанционным способом с использованием специализированного сайта АО «Почта России» в интернете.
Второй законопроект (332033-8) вносит поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части исключения запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукцией при проведении этого эксперимента.
Законопроект вызвал большой резонанс. В Госдуме его включили в повестку пленарного заседания для рассмотрения в первом чтении только при условии участия в дискуссии министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, главы Минцифры Максута Шадаева и гендиректора «Почты России» Михаила Волкова.
Интернет-торговля алкоголем в РФ запрещена с 2007 года, но все последующие годы предпринимались попытки ее легализации. Сначала Минфин подготовил соответствующий законопроект, ориентированный на начало онлайн-торговли с 2020 года. Но против этого выступили Минздрав и МВД. В 2021 году президент РФ поручил правительству и «Почте России» провести эксперимент по продаже российских вин, пишет