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Общество

Александр Седунов: Школьникам необязательно надевать маску и перчатки на ЕГЭ

19.06.2020 11:10|ПсковКомментариев: 0

Школьникам необязательно надевать маску и перчатки на сдачу ЕГЭ, а для организаторов экзамена эти атрибуты неотъемлемы. Об этом на пресс-брифинге ПЛН сегодня, 19 июня, рассказал председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

«Ситуация с COVID-19 для всех новая, ориентация на санитарно-гигиенические нормы очень важна, мы соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора. Все организаторы будут находиться в масках и перчатках, социальная дистанция 1,5-2 метра будет соблюдаться во время входа в помещение для сдачи, будет проводиться обработка помещений перед экзаменом и после, все будут обеспечены средствами санитарной защиты», - рассказал Александр Седунов.

Он пояснил, что если кто-то из детей захочет надеть маску, то ее могут выдать в пункте сдачи экзамена.

«В связи аномальной жарой, я советую выпускникам взять бутылку воды, только обязательно необходимо снять этикетку. В некоторых пунктах сдачи ЕГЭ будет большое количество детей. Там мы обратили внимание организаторов на то, чтобы они промаркировали территорию школ для соблюдения дистанции», - отметил руководитель комитета.

Новые вводные появились и в процедуре подвоза детей к пункту ЕГЭ - предполагается санитарная обработка автобусов до и после подвоза. В кабинетах, скорее всего, будет зигзагообразная рассадка или через парту. Количество выпускников в классе от 8 до 10. «Из-за санитарных требований у нас изменилось и количество классов для сдачи ЕГЭ. Было 285, стало 315», - уточнил Александр Седунов.

Теги: #егэ #школьники #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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