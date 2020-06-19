Общество

Власти Пскова поздравили медработников с профессиональным праздником

Глава города Пскова Елена Полонская, глава администрации города Александр Братчиков, а также депутаты Псковской городской думы поздравили медицинских работников с профессиональным праздником.

«В это сложное время борьбы с коронавирусной инфекцией позвольте выразить Вам благодарность за неоценимый труд на благо Пскова и его жителей, - говорится в поздравлении. - Огромное спасибо и низкий поклон Вам, люди в белых халатах, за доброту Ваших сердец, за мастерство, золотые руки и душевное тепло, которые спасли жизнь многим псковичам. Не сомневаемся в том, что самой высокой оценкой Вашей работы является благодарность пациентов. Им вы помогаете сохранить и спасти самое ценное и дорогое, что есть у человека - здоровье и жизнь».

Власти Пскова поблагодарили работников сферы здравоохранения за нелегкий труд, преданность выбранной профессии, отзывчивость, доброжелательность и терпение и попросили принять в профессиональный праздник самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, успехов и личного счастья.