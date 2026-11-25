Итоги конкурса детских видеороликов под названием «Народов много – страна одна!» подвели в управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области. Мероприятие прошло в рамках празднования Года единства народов России. сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В нем приняли участие воспитанники подшефных управлению организаций: естественно-математического Лицея №20 в городе Пскове и псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Юные режиссёры в своих работах осветили героические страницы Великой Отечественной войны, познакомили зрителей с традициями разных народов России, их национальной кухней, а также с историей Пскова.

Все участники награждены дипломами.

Конкурсы патриотической направленности проводятся управлением регулярно. Их главная цель – знакомство школьников с историей родного края, развитие интереса к изучению культурного и исторического наследия народов России, воспитание уважения к разным народностям и национальностям.