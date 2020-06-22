Общество

В День памяти и скорби власти Пскова возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

22 июня, в День памяти и скорби, власти Пскова возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, почтить память павших в годы Великой Отечественной войны пришли глава Пскова Елена Полонская, заместитель главы города Владимир Воробьев, генерал-лейтенант в отставке Валентин Костенко, ветераны Великой Отечественной войны.

«22 июня 1941 года - одна из самых трагических дат нашей истории. 79 лет назад жизнь шла своим чередом: люди работали, строили планы на будущее, создавали семьи, растили детей. В один момент их жизнь резко поменялась, началась война. Сегодня, как никогда, важно в сердцах нести память об этом страшном дне, о том, как в один день можно потерять всех родных. Мы чтим память всех погибших в годы Великой Отечественной войне, а также тех, кто восстанавливал из пепла город и страну», - обратилась к присутствующим Елена Полонская.

С речью выступил также Валентин Костенко: «К сожалению, в наших рядах мы не можем видеть всех, кто в годы войны защищал Родину, но наш долг отдать дань уважения всем погибшим фронтовикам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла». Также он напомнил, что в той кровопролитной войне погибло более 140 тысяч псковичей.

Участники торжественно-траурного ритуала возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата и почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 22 июня во всей России отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году без объявления войны войска фашистской Германии перешли границы Советского Союза, вероломно атаковав его западную границу. Началась война, продолжавшаяся 1418 дней и ночей. За это время погибли 27 миллионов человек.