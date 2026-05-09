Рейды по предотвращению пожаров на сельхозземлях провели в Псковской области

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора совместно с Главным управлением МЧС России по Псковской области провело 20 выездных обследований земельных участков сельскохозяйственного назначения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Проверки охватили более 1 тысячи га в Опочецком муниципальном округе, где земли граничат с лесами и населёнными пунктами. В ходе рейдов на всех участках выявили нарушения земельного законодательства: поля заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

По закону владельцы таких участков обязаны защищать угодья от зарастания и соблюдать меры пожарной безопасности. «По фактам выявленных нарушений надзорными органами будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством в соответствии с установленной компетенцией», - добавили в управлении.