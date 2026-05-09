 
Общество

В Пскове к 9 Мая установили инсталляцию «Знамя Победы»

В ночь на 9 мая в центре Октябрьской площади в Пскове установили инсталляцию, которая повторяет облик идрицкого мемориала «Знамя Победы». Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников в мессенджере Max.

Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

Михаил Ведерников отметил, что для жителей города этот символ имеет особое значение. «Штурмовой флаг родился именно на нашей Псковской земле», - подчеркнул он. По словам главы региона, «это символ преемственности, объединяющий Героев Великой Отечественной войны и воинов, которые сегодня находятся на передовой».

Губернатор также сказал: «Мы гордимся нашей историей!» и поздравил всех с Днём Победы.

