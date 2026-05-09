Бит по ушам: почему подростки стали быстрее терять слух

С потерей слуха сегодня сталкивается более 1,5 млрд человек в мире, свидетельствует статистика ВОЗ. Из них порядка 430 млн имеют инвалидизирующую степень тугоухости. Прогнозы неутешительны: к 2050 году каждый четвертый человек на планете будет испытывать проблемы со слухом.

Палочки в ушах

Врачи наблюдают тревожный тренд — омоложение тугоухости, отметил в беседе с «Известиями» аудиолог, основатель центров слухопротезирования «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.

«Если раньше за помощью обращались люди преимущественно после 60 лет, то сейчас всё чаще приходят пациенты 25–30 лет с аудиограммами, характерными для 65-летних, — комментирует он. — Таких пациентов за 2025 год, по нашей статистике, 14% от общего количества».

Причиной этой проблемы эксперт считает необратимую гибель кохлеарных рецепторов — волосковых клеток части внутреннего уха (так называемой улитки).

«Волосок внутри уха — это как очень хрупкий «стебелек» стеклянной палочки, — поясняет специалист. — Спокойный звук заставляет ее приятно вибрировать. Но постоянный шум (в метро, в наушниках) фактически наносит удары по этой «палочке». Сначала появляются «микротрещины», и звук становится приглушенным. А когда «палочка» ломается, то восстановлению она не подлежит. Чем больше сломалось таких «стебельков», тем тише для вас мир».

По мнению врачей, основные факторы гибели кохлеарных рецепторов — постоянное использование наушников без шумоподавления, а часто и без перерывов, в том числе во время сна, а также повышенный уровень фонового шума в повседневной жизни: метро, шумные улицы, клубы.

«Отдельно стоит сказать про молодежь. По данным ВОЗ и исследования, опубликованного в BMJ Global Health, более 1 млрд молодых людей от 12 до 35 лет могут находиться в зоне риска потери слуха из-за небезопасного использования наушников и посещения шумных развлекательных заведений», — приводит статистику Дикопольцев.

Главной проблемой несовершеннолетних пациентов врач считает ускоренную потерю слуха по шумовому типу — она возникает у детей из-за бесконтрольного использования гаджетов.

«Дети и подростки часто засыпают с музыкой или видео в наушниках-вкладышах. Есть много исследований, подтверждающих, что большинство даже «детских» наушников не являются безопасными, так как их мощность может достигать 85–90 дБ, — разъясняет эксперт. — Во сне слуховые волосковые клетки не отдыхают. Непрерывное воздействие фонового шума в 40–50 дБ в течение шести–восьми часов запускает процесс апоптоза — программируемой гибели этих клеток. Процесс развивается постепенно и часто остается незаметным, но последствия могут быть необратимыми».

По словам аудиолога, помимо шумовой травмы у детей, которые постоянно закрывают слуховой проход наушником, могут развиваться воспалительные заболевания — нарушается естественная вентиляция, создаются «парниковый эффект» и условия для размножения бактерий.

«Любые наушники при длительном применении могут привести к снижению слуха, но самый худший вариант — это вставные наушники-вкладыши, — предостерегает кандидат медицинских наук, оториноларинголог детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Светлана Ножницкая. — Они фактически заталкивают серу глубже в слуховой проход и провоцируют образование серных пробок. Кроме того, вкладыши способны травмировать кожу слухового прохода и вызывать воспаление в виде фурункулов или наружного отита».

Помимо новомодной причины снижения слуха у детей, собеседница «Известий» также напоминает про другой распространенный фактор — инфекции среднего уха (отит). Бить тревогу, по мнению врача, надо, когда ребенок начинает переспрашивать чаще, чем обычно, или же «зависает», а не начинает сразу выполнять задания родителей и просит громче читать книжку. Можно также из соседней комнаты попросить малыша или подростка принести какую-то вещь и понаблюдать за реакцией. Если возникли малейшие подозрения, то надо обратиться к ЛОР-врачу и проверить слух.

Во избежание возможных проблем оториноларинголог советует после душа или купания в водоеме как следует просушивать детям уши полотенцем. А вот затыкать слуховые проходы ватными тампонами перед купанием грудничков не нужно. Достаточно просушить уши полотенцем и ватным жгутиком, но не палочками, утверждает Ножницкая. После этого на малыша нужно надеть чепчик на 20–30 минут и проследить за тем, чтобы ребенок не находился на сквозняке.

При этом «надуть в уши» может не только ребенку, как того боятся представители старшего поколения.

«Ухо — открытый орган, сообщающийся с воздушной средой. Если утром во время мытья головы в слуховые проходы попала вода, а человек после этого вышел на улицу без шапки и в уши попал холодный воздух, то не избежать переохлаждения и воспаления», — разъясняет эксперт.