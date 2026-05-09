В России празднуют День Победы над нацистской Германией

Сегодня в России отмечают День Победы — государственный праздник, посвящённый победе Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Этот день символизирует память о героизме, мужестве и самопожертвовании миллионов людей, отстоявших свободу и независимость Родины.

9 мая 1945 года подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии, что ознаменовало окончание самой кровопролитной войны в истории страны. В Пскове, как и по всей России, этот день отмечают торжественными и памятными мероприятиями, направленными на сохранение исторической памяти и передачу её будущим поколениям.

С 12:00 до 14:00 в Доме офицеров Пскова (улица Комдива Кирсанова, 5) пройдет театрализованная программа с участием детских творческих коллективов «Наследники Победы».

С 12:00 до 14:00 в Городском культурном центре на площади Победы, 1 устроят праздничный концерт с участием детских творческих коллективов «Звонкий май Победы».

С 12:00 до 13:00 запланирована концертная программа образцового коллектива Детского духового оркестра детской музыкального школы №5 «Сквозь года звучит победа»». Адрес: улица Коммунальная, 48.

С 12:00 до 17:00 мероприятия под общим названием «Победный май» проводит Историко-краеведческая библиотека

имени И. И. Василева (площадь Ленина, 3).

Всероссийская акция «Письмо солдату»;

Акция «Рисунок на плакате» от Детской художественной школы Пскова;

Тематические мастер-классы и викторины;

Концерт Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева.

С 12:00 до 15:00 интерактивная площадка «Наша Победа!» будет работать в библиотеке «БиблиоЛюб» (улица Николая Василева, 83А). Запланированы тематические мастер-классы и викторины, концертная программа «Поем вместе».

С 12:00 до 15:00 интерактивная площадка «С Днем Победы!» подготовлена в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева, улица Труда, 20. Здесь организуют мастер-классы, викторины, выступят поэты и барды.

С 14:00 до 15:00 иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» пройдет в ГКЦ.

С 15:00 до 16:00 гостей приглашают на праздничный концерт «День Победы», также в ГКЦ.

С 15:00 до 16:00 состоится эстафета героической памяти «Их именами названы улицы города» в Доме офицеров.

С 17:00 до 20:00 интерактивная зона с мастер-классами и аутентичная танцевальная площадка «РиоРита - радость Победы» откроются в центре туризма на улице Георгиевской, 4.

С 18:00 до 20:00 пройдет гала-концерт коллективов и солистов Дома офицеров «Победа, объединяющая Россию» (улица Комдива Кирсанова, 5).

С 18:00 до 19:30 запланирован концерт духового оркестра имени Александра Роора «Урок истории» в Центре помощи детям, остановившимся без попечения родителей, улица Максима Горького, 23.

С 19:00 до 21:00 большой праздничный концерт «О тех, кого ждут!» дадут в ГКЦ.

Напомним, парада в этом году не будет, акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн.

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов.

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А. И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков.

На параде торжественным маршем прошли сводные полки действовавших в конце войны фронтов. Впереди шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея.