Общество

Экологи выступили против законопроекта об изменении границ нацпарков

Гринпис России подготовил обращение в Госдуму с просьбой отклонить законопроект об изменении границ нацпарков и установить полный запрет на изъятие земель особо охраняемых природных территорий. По мнению экологов, после принятия закона могут пострадать более 60 нацпарков.

«17 июня 2020 года депутаты партии "Единая Россия" внесли в Думу законопроект № 974393-7, который позволяет правительству как угодно изменять границы национальных парков. Российское отделение Greenpeace подготовило обращение в профильные комитеты Государственной думы, ответственные за рассмотрение законопроекта. Greenpeace требует отклонить закон, разрушающий заповедную систему России, и установить полный запрет на изъятие земель особо охраняемых природных территорий», - сообщили в Гринпис.

По мнению руководителя программы Гринпис по особо охраняемым территориям Михаила Крейндлина, «если закон примут, могут пострадать, как минимум, 63 особо охраняемые территории», пишет «Интерфакс».

«Через "Лосиный остров" проложат шоссе, против которого не первый год протестуют жители и здравый смысл, а компания "Ташир" возобновит незаконную стройку торгового центра в границах парка. В самых ценных участках Сочинского национального парка и в национальном парке "Самарская лука" появятся горнолыжные трассы, а неповторимые природные комплексы национального парка "Югыд ва" уничтожат в ходе разработки месторождения "Чудное". Мы будем добиваться отклонения этого крайне опасного законопроекта и продолжим настаивать на полном запрете изъятия земель ООПТ», - отметил он.

В Гринпис также уточнили, что многие российские национальные парки подпадают под действие международных конвенций и соглашений, в том числе включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Под угрозой находятся земли нацпарка «Югыд ва» (объект ЮНЕСКО «Девственные леса Коми»), Прибайкальского, Тункинского и Забайкальского нацпарков (объект всемирного наследия «Озеро Байкал»), нацпарка «Куршская коса» (объект всемирного наследия «Куршская коса»), нацпарка «Бикин» (объект всемирного наследия «Центральный Сихотэ-Алинь»), нацпарка «Ленские столбы» (объект всемирного наследия «Ленские столбы»).

На сегодняшний день в России действует закон, который запрещает изымать земельные участки заповедников и национальных парков, изменять целевое назначение земель и земельных участков, расположенных в границах национальных парков, и исключать их из федеральной собственности.

Ранее сообщалось, что парламентарии от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, позволяющий правительству менять границы национальных парков и передавать земли поселков, расположенных на их территории, регионам.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается разрешить передачу территорий уже имеющихся в нацпарках (в зонах хозяйственного использования - прим. ред.) населенных пунктов из федеральной в региональную или муниципальную собственность, а также «предоставлять» эти земли физическим и юридическим лицам. Такие территории должны быть уже внесены в ЕГРН, а порядок их использования и параметры допустимого строительства по-прежнему будут определяться правительственным положением о соответствующей особо охраняемой природной территории (ООПТ).