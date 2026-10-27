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Почти три тысячи обращений отработала псковская скорая помощь за неделю

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В едином диспетчерском центре Псковской станции скорой медицинской помощи зарегистрировали 2 935 обращений за минувшую неделю, с 19 по 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в лечебном учреждении.

В службу неотложной помощи при поликлинике передали 257 вызовов. Для передачи выездным бригадам СМП – 2 317. Среди них на дорожно-транспортные происшествия пришлось 22 вызовов, на пожары - 11.

В общественные места скорую помощь вызывали 290 раз. Скорая помощь детям потребовалась 344 раз.

Статистика по заболеваниям: по ОРВИ бригадам передали 145 вызова; при остром нарушении мозгового кровообращения медики оказали помощь 71 раз, при остром инфаркте миокарда - 47 раз.

За неделю было 1 021 экстренных и 1 115 неотложных вызовов, без угрозы для жизни. Также за неделю произошло 616 безрезультатных вызовов. 

Благодарность сотрудникам скорой помощи выразили шесть пациентов.

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