Жителя Дно осудили за избиение знакомой на автостанции

Дновский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя за избиение знакомой (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что мужчина в июле 2026 года, находясь на территории автостанции в Дно, на фоне конфликта нанес несколько раз ударил знакомую.

Свою вину в совершении преступления подсудимый полностью признал и раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей и членам ее семьи, впредь обещал не совершать подобного.

С учетом обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимого, состояния его здоровья, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.