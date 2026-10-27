Делегация Псковской области примет участие в национальном чемпионате «Абилимпикс»

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартует в Москве 31 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона, от Псковской области участие в деловой программе национального чемпионата «Абилимпикс» примут обучающиеся, педагоги школ и колледжей, представители министерства образования.

В этом году чемпионат проводится под девизом «Каждая победа начинается с мечты!» по 50 основным компетенциям. В открытых соревнованиях по 9 компетенциям участвуют представители дружественных государств, в том числе входящих в объединение БРИКС. На чемпионате также будут представлены 12 презентационных компетенций, отвечающих перспективным кадровым запросам экономики. Соревнования будут проходить в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр» в Москве и на дополнительных площадках столицы.

Направления деловой программы охватывают профессиональную реализацию людей с инвалидностью и ОВЗ, кадровые потребности экономики, развитие наставничества, трудоустройство и формирование доступной образовательной и профессиональной среды. Деловая программа будет построена вокруг трех тематических треков: «Профессии будущего: новые возможности для каждого», «От чемпиона к профессионалу: траектории карьеры и наставничество» и «Инклюзивная среда: от ранней помощи семьям до профессионалов — непрерывное образование».

Гостей чемпионата также ждет обширная профориентационная программа: «Фестиваль знакомства с профессией» для детей от 6 до 13 лет, профессиональные пробы, ярмарка трудоустройства и консультационные площадки от партнеров движения «Абилимпикс» и федеральных ведомств.

Единое этнокультурное пространство «Фестиваля региональных компетенций», созданное в рамках Года единства народов России, объединит площадь Единства народов, квартал Национальных кухонь и Этнокультурный квартал. Представители регионов познакомят гостей чемпионата с культурой и традициями своих территорий, национальной кухней, народными промыслами и творчеством.

На тематической экспозиции будут представлены новейшие отечественные технические средства реабилитации и организованы консультации от общероссийских общественных организаций инвалидов и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». На экспозиции также будут представлены стенды проекта ArtMasters, Российского общества «Знание», АНО «Национальные приоритеты России», Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и др.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, правительства Москвы и президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор проекта — Институт развития профессионального образования.