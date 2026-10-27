В России доказали связь ряда заболеваний с годами остающимся в организме COVID-19

В Сеченовском университете установили, что следы коронавируса могут годами сохраняться в организме переболевших COVID-19 и влиять на развитие различных болезней.

«Специалисты Сеченовского университета впервые в России доказали, что постковидный синдром связан не только с аутоиммунным воспалением, но и с длительным сохранением (персистенцией) вируса SARS-CoV-2 в тканях жизненно важных органов. Исследователи обнаружили РНК и белки коронавируса в легких, желудочно-кишечном тракте, сердце и эндометрии даже спустя месяцы и годы после перенесенной инфекции», — рассказали в пресс-службе вуза.

Это может сказываться на развитии фиброза, миокардита, болезней легких и желудочно-кишечного тракта, а также на прогрессировании онкологических заболеваний.

Так, выяснилось, что коронавирус может задержаться в совершенно разных частях организма, например легких.

«Из легочных заболеваний, виновником которых становился постковид, чаще всего встречалась хроническая обструктивная болезнь легких. Кроме того, у части пациентов обнаружили интерстициальные пневмонии — хроническое воспаление», — добавили в пресс-службе.

Постковидный синдром оказался связан и с течением рака легкого: у онкологических пациентов, перенесших ковид, вирусом могут быть инфицированы как сами раковые клетки, так и клетки эндотелия, то есть внутренней выстилки легких, пишет РИА Новости.

Исследователи изучили влияние коронавируса и на органы желудочно-кишечного тракта: желудок, тонкую и толстую кишку, печень и поджелудочную железу.

«Белки коронавируса нашли у пациентов с постковидным синдромом в клетках эпителия, выстилающего желудок, тонкую и толстую кишки изнутри, и гепатоцитах — главных рабочих клетках печени, которые составляют до 80 процентов массы органа и отвечают за обмен веществ, очищение крови и выработку желчи», — пояснили в пресс-службе.

Среди проблем с ЖКТ чаще всего встречались патологии печени (хронический венозный застой, массивный некроз печени, стеатоз и стеатогепатит, бурая атрофия), имелись и поражения желудка (хронический поверхностный гастрит, острые стресс-индуцированные эрозии и язвы), тонкой и толстой кишки (аденокарцинома толстой кишки, дивертикулы ободочной кишки, хронический лимфоцитарный колит), поджелудочной железы (склероз и липоматоз при сахарном диабете второго типа, панкреонекроз).

У постковидных пациентов нашли также изменения в сердце — некоторые страдали от миокардита (нарушения ритма) и сердечной недостаточности. А кроме того, обнаружилось, что коронавирус может сохраняться в эндометрии и приводить к бесплодию у женщин.