В России доказали связь ряда заболеваний с годами остающимся в организме COVID-19

В Сеченовском университете установили, что следы коронавируса могут годами сохраняться в организме переболевших COVID-19 и влиять на развитие различных болезней.
Это может сказываться на развитии фиброза, миокардита, болезней легких и желудочно-кишечного тракта, а также на прогрессировании онкологических заболеваний.
Так, выяснилось, что коронавирус может задержаться в совершенно разных частях организма, например легких.
Постковидный синдром оказался связан и с течением рака легкого: у онкологических пациентов, перенесших ковид, вирусом могут быть инфицированы как сами раковые клетки, так и клетки эндотелия, то есть внутренней выстилки легких, пишет РИА Новости.
Исследователи изучили влияние коронавируса и на органы желудочно-кишечного тракта: желудок, тонкую и толстую кишку, печень и поджелудочную железу.
Среди проблем с ЖКТ чаще всего встречались патологии печени (хронический венозный застой, массивный некроз печени, стеатоз и стеатогепатит, бурая атрофия), имелись и поражения желудка (хронический поверхностный гастрит, острые стресс-индуцированные эрозии и язвы), тонкой и толстой кишки (аденокарцинома толстой кишки, дивертикулы ободочной кишки, хронический лимфоцитарный колит), поджелудочной железы (склероз и липоматоз при сахарном диабете второго типа, панкреонекроз).
У постковидных пациентов нашли также изменения в сердце — некоторые страдали от миокардита (нарушения ритма) и сердечной недостаточности. А кроме того, обнаружилось, что коронавирус может сохраняться в эндометрии и приводить к бесплодию у женщин.