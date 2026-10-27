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Осень без гриппа: вакцинация в псковской поликлинике. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Пока статистика по гриппу в Псковской области остается спокойной - случаев заболевания не фиксировали с весны. Однако расслабляться рано: в структуре возбудителей ОРВИ сейчас доминируют риновирусы (52,4%), а также парагрипп, бокавирусы и RS-вирусы.

В условиях активной циркуляции респираторных инфекций главным щитом против гриппа остается вакцинация. Специалисты Роспотребнадзора напоминают: состав прививок ежегодно обновляется по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, что гарантирует защиту от тяжелого течения болезни.

Как проходит вакцинация в Псковской городской поликлинике, смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой. 

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