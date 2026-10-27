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«Для галочки»: как в Псковской области реагируют на жалобы о диспансеризации

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Пациенты приходят на диспансеризацию, но не всегда получают необходимые обследования и объяснения результатов анализов. С такими случаями сталкиваются и жители Псковской области. Почему так происходит и как в регионе реагируют на жалобы, рассказала заместитель министра здравоохранения Надежда Рагозина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В прямом эфире одна из радиослушательниц поделилась личной историей: сын прошёл диспансеризацию в апреле. Тогда никаких проблем врачи не выявили. Но спустя некоторое время ему потребовалась экстренная операция по удалению тромба. Женщина усомнилась в качестве обследования и рассказала о собственном негативном опыте, когда онкологическое заболевание обнаружили только во время операции. То есть обследования не давали никаких результатов.

Ещё один слушатель, Сергей, пожаловался, что некоторые пациенты узнают о якобы пройденной диспансеризации из уведомлений на «Госуслугах», хотя необходимые обследования им не проводили.

«Анкеты также не читают, которые мы заполняем. Или наоборот, посетили врача по своим каким-то моментам, а потом выясняется, на “Госуслуги” приходит, что вы прошли диспансеризацию», - рассказал радиослушатель.

«Разумеется, такого быть не должно. Не буду врать. Бывает, мы получаем такие сигналы от пациентов», - заявила Надежда Рагозина. По её словам, каждую жалобу рассматривают отдельно. Специалисты выясняют обстоятельства и устанавливают, на каком этапе была допущена ошибка.

«Каждый случай мы рассматриваем персонифицированно. У каждой ошибки, у каждого дефекта оказания помощи есть свои имя и фамилия», - подчеркнула замминистра.

Отдельно слушатели пожаловались и на навязывание диспансеризации. Когда человек обращается в больницу за помощью, а ему настоятельно рекомендуют пройти обследование. Замминистра согласилась, что предлагать профилактическое обследование необходимо, но превращать приглашение в обязательное условие приёма недопустимо.

«Когда человека просто не пропускают к врачу, пока он не пройдёт диспансеризацию, это перебор. Это однозначно совершенно», - отметила она.

При этом Надежда Рагозина напомнила, что диспансеризация помогает обнаруживать серьёзные заболевания на ранних стадиях. По её данным, с начала 2026 года в ходе таких обследований в регионе впервые выявили около 130 случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Жители, которые столкнулись с формальным проведением диспансеризации, могут сообщить об этом в региональный Минздрав. Ведомство рассматривает обращения с указанием конкретных обстоятельств и медицинской организации. Телефон для связи: +7 (8112) 29-98-99 (доб. 100). 

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