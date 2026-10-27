СОЦПРОФ: Развитие системы профориентации должно идти рука об руку с укреплением трудовых прав

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ готово к партнерству с кадровым центром «Работа России». Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, главная цель одна — чтобы каждый работник мог строить свою трудовую жизнь уверенно, с защитой прав и с перспективой роста.

За девять месяцев 2026 года почти 900 тысяч человек воспользовались услугами профессиональной ориентации в кадровых центрах «Работа России». Эта цифра отражает растущий интерес граждан к осознанному выбору профессии, переобучению и построению карьерных траекторий в условиях меняющегося рынка труда.

Центры занятости по всей стране проводят тестирования, консультации, карьерные мероприятия, ярмарки вакансий и индивидуальные сессии с экспертами. Особое внимание уделяется школьникам и студентам, людям предпенсионного возраста, женщинам, возвращающимся после декрета, а также гражданам, которые хотят сменить сферу деятельности. Многие участники отмечают, что профориентация помогает не только подобрать подходящую вакансию, но и понять, какие навыки стоит развивать в ближайшие годы.

«Почти 900 тысяч человек за три квартала — это не просто статистика. Это сотни тысяч судеб, в которых люди получили шанс осознанно подойти к выбору работы и профессии. Мы в СОЦПРОФ всегда подчеркивали: профориентация должна быть доступной, качественной и тесно связанной с реальной экономикой регионов», — отметил Сергей Вострецов.

По его словам, когда человек понимает свои сильные стороны и видит, какие компетенции востребованы работодателями, он защищен от вынужденной безработицы и от работы, которая разрушает здоровье и не дает развития.

«Кадровые центры "Работа России“ показывают хороший темп. Но мы считаем важным следующий шаг — более тесное взаимодействие с профсоюзами. Именно профсоюзы знают реальные условия труда на предприятиях, видят, где есть дефицит кадров, а где — риски сокращений. Совместные программы профориентации, стажировок и переобучения с участием профсоюзных организаций помогут сделать эту работу еще более точной и полезной. СОЦПРОФ готов к такому партнерству. Главная цель одна — чтобы каждый работник мог строить свою трудовую жизнь уверенно, с защитой прав и с перспективой роста», — подчеркнул председатель объединения.

Эксперты отмечают, что рост числа обращений за профориентацией совпадает с активным развитием программ переобучения и национальных проектов в сфере занятости. В ряде регионов уже реализуются пилотные форматы, где консультации дополняются практическими занятиями и знакомством с конкретными предприятиями.

В СОЦПРОФ подчеркивают: дальнейшее развитие системы профориентации должно идти рука об руку с укреплением трудовых прав, повышением качества рабочих мест и реальным участием представителей работников. Только в этом случае масштабные цифры превратятся в устойчивые положительные изменения для людей труда.