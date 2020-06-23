Общество

Власти Островского района объяснили, почему закрыт пляж на Гороховом озере

Органы местного самоуправления Островского района приняли решение ограничить доступ к официальному пляжу на Гороховом озере механическим способом, перекопав дорогу к месту массового купания. Такое решение вызвано тем, что население неохотно реагировало на проводимую в средствах массовой информации разъяснительную работу о мерах личной и общественной профилактики в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в администрации района.

«Почему же запрещено посещение пляжа и купание? Во-первых, согласно действующим санитарно-эпидемиологическим правилам профилактики новой коронавирусной инфекции, которые являются обязательными для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, необходимо избегать людных мест, а пляж именно таковым и является. В таком месте массового скопления людей невозможно обеспечить выполнение мероприятий, направленных на "разрыв" механизма передачи инфекции, снизить риски инфицирования за счет ограничения контактов, социального дистанцирования, применения средств индивидуальной защиты.

Во-вторых, при купании на ограниченном пространстве ни о какой даже элементарной гигиене, как простейшей, но важной мере профилактики распространения коронавирусной инфекции, нет и речи», - заявили в администрации Островского района.

Смотрите также Интерактив: В Островском районе перекопана единственная дорога к пляжу

Администрация Островского района еще раз напоминает, что в связи с проведением противоэпидемических мероприятий в регионе посещение официальных городских пляжей и купание на их территории запрещено.

«Добавим, что при нормализации ситуации с распространением COVID-19, пляж на Гороховом озере – традиционном месте массового отдыха островичей - безусловно, откроется. При этом сначала с арендатором пляжа будет заключен соответствующий договор, проведены все противоэпидемические мероприятия, обследовано дно озёра и получено разрешение от санитарных и контролирующих служб», - сообщается в тексте.

Власти района заявили, что с целью выявления нарушений противоэпидемических мероприятий в районе расположения официального пляжа регулярно проводятся рейдовые мероприятия в составе правоохранительных органов и представителей администрации района. При нарушении правил предусмотрены меры административного воздействия в виде штрафных санкций.

«Просим еще немного потерпеть и проявить гражданскую ответственность. Берегите себя и будьте здоровы!», - заключили в администрации.