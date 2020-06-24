Общество

Псковская полиция призывает не доверяться посредникам при получении госуслуг

Полиция призывает не доверяться посредникам при получении госуслуг. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в настоящее время отмечены случаи предложения гражданам посреднических услуг при оформлении и получении паспорта со стороны коммерческих организаций и физических лиц.

Этот вид деятельности является незаконным и несет в себе коррупционную составляющую. Управление по вопросам миграции областного УМВД просит граждан незамедлительно сообщать о подобных фактах в полицию.

Каждый гражданин Российской Федерации должен помнить, что при достижении им 20 лет, а затем 45 лет - необходимо подать документы на замену паспорта. Со следующего дня после того, как вы отпраздновали свое двадцати- или сорокапятилетие, у вас есть ровно месяц, чтобы подать заявление на обмен паспорта. При подаче документов с нарушением установленного законодательством срока гражданин привлекается к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Для удобства населения осуществляется предоставление государственной услуги по выдаче и замене паспорта в электронной форме - через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Значительно упрощает процесс то, что в назначенный день посетителю после представления в подразделение по вопросам миграции всех необходимых документов паспорт оформляется не более, чем за полтора часа.