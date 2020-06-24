Губернатор Псковской области проголосовал по поправкам в Конституцию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 25 июня, проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое конституционное право глава региона реализовал на избирательном участке №1, расположенном в центре студенческих инициатив ПсковГУ. Сюда он пришел вместе с семьей. Супруга губернатора также приняла участие в голосовании.
«Это поистине историческое событие, и я не мог упустить возможность принять в нем участие», — сказал Михаил Ведерников и добавил, что он лично убедился в том, что проголосовать можно быстро, легко и безопасно.
Губернатор отметил, что поправки в Конституцию закрепляют основные моменты, касающиеся благосостояния и здоровья граждан страны, нерушимости границ и невозможности переписать историю России. Также Михаил Ведерников отметил важность социальных поправок.
По словам главы региона, борясь с пандемией коронавируса, все увидели, насколько быстро может меняться ситуация. «Ситуация может меняться, и важно, чтобы люди получали поддержку, чтобы это было прописано в основном законе», - заметил Михаил Ведерников.